Eiskalte Wette auf dem Erfurter Petersberg

Erfurt. Bei der Eisblockwette geht es um Klimaschutz.

Auf dem Petersberg stehen ab dem Montag zwei kleine Häuschen, in denen Eisblöcke eingeschlossen sind. Durch die eingebauten Fenster kann das Abschmelzen beobachtet werden. Ein Häuschen ist optimal gedämmt, das andere nicht. Am 18. Juli um 12 Uhr wird die Menge des ablaufenden Schmelzwassers in beiden Häusern gemessen. Nun stellen der Umweltbeigeordnete Andreas Horn, Peter Moser von der Bundesstiftung Umwelt und Frank Stiebritz, Regionalleiter Logistik bei Netto, die entscheidende Wettfrage: Wie viele Liter Schmelzwasser entstehen im ungedämmten und im gedämmten Haus?