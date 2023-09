Element von Solaranlage gerät in Flammen: Brand in Erfurter Ortsteil

Erfurt. Wenn Solaranlagen in Brand geraten, ist das eine große Herausforderung für die Feuerwehr. Im Erfurter Ortsteil Marbach war jedoch Glück im Unglück.

Am Samstagmittag musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand nach Marbach ausrücken. In dem betroffenen Bereich kam es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen. Offenbar war ein Teil der Solaranlage in Brand geraten. „Der Speicher der Anlage im Keller war betroffen. Glücklicherweise nicht der Akku, sondern die reine Elektronik“, sagte Feuerwehrsprecher Lars Angler nach dem Einsatz.

Das Problem beziehungsweise die Gefahr beim Brand von Photovoltaikanlagen sei ähnlich wie beim Brand eines Elektro-Autos: Gerät der Lithium-Ionen-Akku in Flammen, stellt dies eine große Herausforderung für die Feuerwehr dar, da diese Akkus besondere Löschmaßnahmen erfordern, weil sie enorme Energiemengen speichern.

Beim Brand in Marbach bestand diese Gefahr nicht, es waren lediglich umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Im Einsatz waren der Löschzug 1 und die Freiwillige Feuerwehr.

Warum aber der Brand überhaupt entstanden war, dazu hat die Polizei die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.