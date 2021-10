Ella Endlich singt wieder in Erfurt

Erfurt. Konzert von Ella Endlich im Dezember in der Thomaskirche.

Die Sängerin Ella Endlich kommt in Thüringens Landeshauptstadt. Sie tritt am Dienstag, 21. Dezember, wieder in Erfurt auf. Es werde festlich, feierlich, emotional und familiär, verspricht der Veranstalter. Ella Endlich werde mit ihrem Vater Norbert Endlich das Konzertpublikum auf das Fest der Liebe einstimmen.

21. Dezember, 19 Uhr, Thomaskirche, Schillerstraße 50, Tickets im Ticketshop in der Meyfartstraße 19