Elternwegweiserinnen seit einem Jahr auf der Geburtsstation im Erfurter Helios-Klinikum

Nicole Reymann (links) und Cornelia Bauer vom Netzwerk Frühe Hilfen zeigen den Willkommensgruß, der im Helios-Klinikum an frischgebackene Eltern verteilt wird. (Archiv-Foto)

Seit einem Jahr engagieren sich die Geburtsstation des Helios Klinikums und die Elternwegweiserinnen des Jugendamtes Hand in Hand unter dem Motto „Zusammen für Familien“.

„Eine Geburtsklinik ist der ideale Ort, um Familien frühzeitig anzusprechen, zu beraten und gegebenenfalls weiter zu vermitteln“, sagt Jana Posner-Jauch, Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen Erfurt.

Zum Schutz der Neugeborenen und jungen Eltern finden derzeit keine Präsenzangebote auf der Geburtsstation statt. Die Willkommensbeutel werden durch das medizinische Personal übergeben. Neben dem Informationsordner gibt es von Ehrenamtlichen liebevoll gestaltete Kuschelkissen, selbst gestrickte Söckchen und Mützen. Trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, konnten im vergangenen Jahr 181 frischgebackene Eltern direkt vor Ort individuell beraten werden, etwa über finanzielle Absicherung, Still- und Wickelmöglichkeiten in Erfurt sowie die Kontaktaufnahme zu einer Familienhebamme beziehungsweise zu einer Familien-Kinder-Krankenschwester. „Wir waren die erste Thüringer Frauenklinik, die ein solches Projekt mit angeschoben hat und freuen uns sehr, dass dieses Angebot von unseren Müttern so offen angenommen wurde“, sagt Chefarzt Gert Naumann.