Ende der Rinderzucht in Mönchenholzhausen

In ihren Ställen hat Peggy Käferle viel Platz für neue Ideen. Sie will die Gebäude als Erinnerung an die landwirtschaftliche Tradition in Obernissa erhalten.

100 Jahre Herdbuchzucht wurde 2013 in Mönchenholzhausen gefeiert. Seit 1913 wird die Rinderzucht in der Region im großen Stil gepflegt, nachdem sich damals sechs Landwirte in einem Zuchtverein zusammenschlossen.

Über viele Rinder-Generationen und in den unterschiedlichsten Gesellschaftsordnungen konnten danach Erfolge gefeiert werden. Rinder aus Mönchenholzhausen wurden regelmäßig prämiert - ihr Erbgut war begehrt. Über 100 Jahre wurden stets nur die ertragreichsten Tiere in der Herde vermehrt. Mitunter hatte ein Bulle deswegen bis zu 8000 Töchter - im Fach-Jargon "Kuhsammlung" genannt. Und einige davon schafften es auf mehr als 100.000 Kilo Milch Lebensleistung. Kurz: Die Rinder aus Mönchenholzhausen waren ihren Artgenossen in anderen Ställen um vieles voraus.

In diesem Jahr wurde diese Geschichte zu Ende geschrieben. Der Bestand wurde komplett verkauft, die Stallungen geräumt. Etwa 1600 Tiere wechselten den Besitzer. Der immer tiefer sinkende Milchpreis habe zu dieser Entscheidung geführt, erklärt Peggy Käferle, die seit 2002 der agrar GmbH Mönchenholzhausen vorsteht. Die Tierhaltung wurde nach langer Tradition deshalb notgedrungen eingestellt - sie wurde unrentabel, zum Verlustgeschäft.

Eigentümerin kann endgültiges Aus kaum akzeptieren

Fortan werde sich auf die Feldwirtschaft konzentriert. Sie selbst stellt sich nach dem Jahreswechsel neuen Herausforderungen. Zwei private Ställe hatte Peggy Käferle in Obernissa an die agrar GmbH verpachtet. 200 weibliche Jungrinder, aus denen einmal Milchkühe werden sollen, wurden darin versorgt. Jetzt stehen sie leer, die Pacht wurde aufgelöst. Nur drei Tiere aus dem Bestand durften bleiben.

Die Eigentümerin hat sie für sich erworben - dass es absolut mit der Herdbuchzucht vorbei sein soll, kann sie nicht akzeptieren. Als ehemalige Geschäftsführerin der agrar GmbH hat sie viel Herzblut in die Zucht investiert. Und außerdem geht es bei den Stallungen auch um ein Stück Familiengeschichte.

Ihr Urgroßvater, Otto Kirchner, gehörte 1913 zu den Gründern des Herdbuchvereins, ihr Vater, Eberhard Weinschenk, war über viele Jahre stellvertretender LPG-Vorsitzender, nach der Wende Geschäftsführer des Folgebetriebes, der agrar GmbH, und der neu gegründeten Rinderzucht GmbH... Auch der Hof ihrer Familie wurde in den 1960er Jahre zwangsweise einer LPG (Typ III) zugeordnet. Die Landwirte zwischen Schellroda und Wallichen wurden in der LPG Alfred Berles zusammengefasst, einer Leitung unterstellt. In Mönchenholzhausen wurde die Tierproduktion konzentriert, in Klettbach die Aufzucht der Jungtiere - mit 2000 Tieren, eine der größten Anlagen im Bezirk Erfurt.

Milchproduktion wurde nach der Wende schon einmal reduziert

Ab 1977 wurde die Milchviehhaltung in Mönchenholzhausen konzentriert - ebenfalls für eine Kapazität von 2000 Tieren, die täglich durch das Karussell geführt wurden. Mit der Wende kam 1990 die Halbierung der Milchquote und der Rückbau der Produktion - der Standort in Klettbach wurde geschlossen. In diesem Jahr folgte nun die Außenstelle in Obernissa.

Die beiden Ställe am Ortsrand will Peggy Käferle aber erhalten. In welcher Form und mit welcher Nutzung sei noch vollkommen offen. Sie könne sich vorstellen, dass die Kapazität von einem Verein oder für andere Zwecke genutzt wird. Vorausgesetzt, die angrenzende Wohnbebauung wird nicht gestört. Ein Teil der Anlage plant sie in ein kleines Museum umzubauen, in dem unter anderem an die Geschichte der Herdbuchzucht erinnert werden soll. Denn Erinnerungen gibt es viele - und Auszeichnungen.

Und vielleicht, schließt Peggy Käferle nicht aus, werden aus den drei verbliebenen Zuchtrindern künftig wieder mehr. Eile habe sie bei ihren Plänen nicht. Die Ställe wurden inzwischen gereinigt, die Statik ist intakt und die Anlage gesichert. Für Ideen, Vorschläge und Anfragen sei sie jederzeit offen und unter der E-Mail j.kaeferle@arcor.de erreichbar.