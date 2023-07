Englische Punkbands entflammen Erfurter Club

Erfurt. Sie kommen als Last-Minute-Offerte für die Freunde harter Gitarrenriffs vor dem Sommer. Zwei aufstrebende Bands sind kommende Woche in Erfurt zu erleben.

Unter dem Titel „A Last Minute Punk Show“ steht der Abend. Und das zurecht. Marcus „Atze“ Neumann, Erfurter Konzertveranstalter, bringt quasi zwei Bands von einem Aufenthalt auf der Insel vor ein paar Tagen mit.

„Piss Kitti“ und „Bruise Control“ machen nun kurzfristig einen Stop in Erfurt. Und was erwartet die Freunde schneller, harter Riffs? „Piss Kitti sind eine wahre Widerspiegelung dessen, wie die Jugendkultur heute ist: feministisch, zweideutig, wütend, lustig, emotional, Kunst“, so Atze Neumann. „Bruise Control“ seien irgendwo zwischen 2000er-Indie und 80er-Hardcore angesiedelt und haben sich einen Ruf für chaotische Live-Shows erarbeitet.