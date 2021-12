„Ente to go“ bei der Erfurter Caritas für Obdachlose und Bedürftige

Erfurt. Musik, einen geistlichen Impuls und ein gutes Essen mit Ente – das gibt es für Bedürftige im Caritas-Tagestreff.

Unter den pandemiebedingten Einschränkungen waren die Planungen und Vorbereitungen für die Gäste des Erfurter Caritas-Tagestreffs am Heiligabend auch in diesem Jahr schwierig. Doch nun ist alles vorbereitet und so kommen am 24. Dezember jeweils 13 Personen in zwei Durchgängen in die Einrichtung. Der erste Durchgang startet 14 Uhr, der zweite ab 16 Uhr. Für die Gäste gibt es eine musikalische Umrahmung, einen geistlichen Impuls und ein gutes Essen mit Ente, Rotkraut und Klößen. Um möglichst viele Gäste zu erreichen, gibt es an diesem Tag das Essen auch als „Ente to go“ zur Selbstabholung oder es wird auch zu Bedürftigen von Caritas-Mitarbeitenden gebracht. Dafür mussten sich die Gäste anmelden.