Entsorgungstour für Weihnachtsbäume in Erfurt startet Montag

Erfurt Mit der Tour zur Entsorgung der alten Weihnachtsbäume beginnt die Stadtwirtschaft am 11. Januar. Bis sechs Uhr am Abholtag müssen die Bäume bereitstehen.

Die SWE Stadtwirtschaft startet am Montag die Sammeltour mit festen Abholterminen für die ausgedienten Weihnachtsbäume.

An diesem Tag können die Bäume in den Stadtteilen Berliner Platz, Moskauer Platz, Roter Berg, Rieth, Krämpfervorstadt, Sulzer Siedlung und Hohenwinden bis 6 Uhr morgens an den üblichen Abholstellen der Müll- und Wertstofftonnen bereitgestellt werden. Sie müssen komplett abgeschmückt sein, weil sie in der Anlage in Schwerborn kompostiert werden.

Tour wird am 12. Januar fortgesetzt und erreicht alle 53 Stadt- und Ortsteile bis zum 22. Januar

Am Dienstag, 12. Januar, führt die Tour der Stadtwirtschaft nach Gispersleben und Melchendorf, auf den Herrenberg und den Wiesenhügel sowie in die Stadtteile Johannesplatz und Johannesvorstadt.

Wer den Abholtermin verpasst hat oder nicht nutzen wollte, muss sich selbst um die ordnungsgemäße Entsorgung seines Weihnachtsbaums kümmern. Bäume können kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben, zerkleinert in die Biotonne gesteckt oder auf dem eigenen Komposthaufen entsorgt werden.