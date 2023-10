Er prägte 40 Jahre lang das Gesicht der Stadt: Erfurts ehemaliger Bauamtsleiter ist verstorben

Erfurt. Winfried Kiermeier hat in der Erfurter Bauverwaltung 40 Jahre lang wichtige Weichenstellungen getroffen. Jetzt ist er nach schwerer Krankheit verstorben.

Wer in Erfurt bauen wollte, kam bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2010 an Winfried Kiermeier in der Bauverwaltung der Stadt Erfurt nicht vorbei. Jetzt ist Erfurts ehemaliger Baureferent nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren verstorben. 40 Jahre lang – 20 vor und 20 nach der Wende – war Kiermeier in der städtischen Bauverwaltung beschäftigt.

Eine Konstante und ein Vollblutmanager

Für den so genannten komplexen Wohnungsbau zeichnete er vor 1989 verantwortlich, hatte den städtischen Planungsanteil in den Plattenbaugebieten an dieser wichtigen Schaltstelle zu organisieren. 1990 schließlich wurde Kiermeier zum persönlichen Referenten von Hermann Saitz, des ersten Baubeigeordneten nach der Wende. Koodinierungsaufgaben blieben auch die Jahre danach sein Fach, als 1994 der Beigeordnete Rainer Wiesmaier sein Chef wurde und zuletzt Ingo Mlejnek. Die Baubeigeordneten wechselten – Kiermeier blieb mit seiner Detailkenntnis und Fachkompetenz eine Konstante und feste Größe der Verwaltung.

Wenn’s ums Bauen ging, führte kein Weg an Baureferent Winfried Kiermeier vorbei. Foto: Archiv-Foto: Jens König

Städtebauliche Entwicklung stets gefördert

Nachhaltig Spuren hinterlassen hat Kiermeier in seiner Stadt, würdigen Saitz und Alt-OB Manfred Ruge den Verstorbenen als Vollblutmanager: „Sein profundes Wissen und seine große Erfahrung, aber auch seine Offenheit und Loyalität haben ihn zum gesuchten Berater in der Bauverwaltung und bei Bauherren gemacht. Stets war sein Wirken darauf gerichtet, einerseits Schaden von der Stadt zu wenden und andererseits durch kraftvolle Entscheidungen die städtebauliche Entwicklung zu fördern.“

Die richtigen Hebel für eine Förderung gekannt

Nicht allein durch die Regie im Urban-Projekt, das mit Hilfe von EU-Mitteln der Krämpfervorstadt einen gewichtigen Entwicklungsschub geben konnte, hat Kiermeier einen ganz persönlichen Beitrag zum Gesicht der Stadt Erfurt geleistet. Dazu zählen lässt sich das heutige Aussehen des Erfurter Hauptbahnhofes ebenso wie das Gebiet der Erfurter Universität. Ob EFRE-Mittel für die Sanierung des Angermuseums oder der Umbau der Alten Synagoge zu einem Museum: Hier setzte Kiermeier die richtigen Hebel in Bewegung. Als Baureferent und Bauamtsleiter musste er aber auch oft ein breites Kreuz beweisen, etwa als es um die Umsetzung des Masterplans II und damit um Abrisse und den Rückbau in den Erfurter Neubaugebieten ging. Damals war die Bauverwaltung Ziel für manche Kritik.

Engagiert war der Katholik Kiermeier im Kirchenvorstand der St.-Martini-Gemeinde. Reisen gehörte zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, saisonal das Skifahren und zu jeder Jahreszeit und Festivität das Tanzen.