Erfolge für Erfurter Musikschüler

Bereits zum 28. Mal trafen sich am vergangenen Wochenende die talentiertesten jungen Musiker aus dem mitteldeutschen Raum zum Jugend-Musik-Wettbewerb der Bad Sulzaer Musiktage. Auch neun Talente der Musikschule der Stadt Erfurt hatten sich auf diese Bewährungsprobe vorbereitet. Mit einem Riesenerfolg konnten sie in die Landeshauptstadt zurückkehren, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Gleich vier von ihnen – die Gitarristen Manuel Kirsten und Tilman Reitersdorf (beide Klasse Karoline Laier), die Pianistin Lucia Xinyou Zhang (Klasse Sergio Pontes) und die Bratscherin Alma Dehne (Klasse Kristin Münzel) – errangen in ihrer Altersgruppe den ersten Preis. Auch die anderen Erfurter überzeugten: Caroline Reitersdorf (Gitarre/Klasse Karonine Laier), Fabian Kirsten und Haila Rahfoth (Akkordeon/Klassen Maria Löschner und Bärbel Einenkel) erhielten das Prädikat „hervorragend“, und Friedrike Adler (Gitarre/Klasse Sanel Redzic) sowie Emilia Jarosch (Klavier/Klasse Antje Kohlweyer) konnten sich über das Prädikat „sehr gut“ freuen.