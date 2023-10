Erfolgreiche Aktion im Gedenken an Erfurter Original Mensa-Jürgen

Erfurt. Mit dem Tod von Mensa-Jürgen hat Erfurt ein Original verloren. Zur Unterstützung der Familie wurden jetzt Spenden gesammelt.

Eine Spende in Höhe von 1600 Euro kann das Kulturzentrum Engelsburg an die Familie von Jürgen Bartel übergeben. Das Erfurter Original, besser bekannt als Mensa-Jürgen, war Anfang September überraschend verstorben. Das Geld war zur Unterstützung der Familie bei einer Party in der Engelsburg gesammelt worden, die als sein zweites Zuhause galt. Kassetten und Schallplatten aus dem Besitz des Verstorbenen wurden dabei verkauft. 150 Euro der Spendensumme stammen von den Mitgliedern des SC Pauker e.V., die sie bei ihrem letzten Treffen gesammelt hatten. „Rest in Power, Jürgen!“ gibt die Engelsburg der Erfurter Kultfigur und Hobby-DJ Mensa-Jürgen mit auf den Weg.