Schule und Turnhalle in der Erfurter Albert-Einstein-Straße stehen seit 2007 leer.

Erfurt: 10 Millionen Euro fließen in Schule am Drosselberg

Ein seit 2007 leerstehendes Schulgebäude am Drosselberg im Stadtteil Melchendorf soll für knapp 10 Millionen Euro saniert werden. Ein entsprechender Beschluss wird am Dienstag im Bauausschuss erwartet. Die Schule an der Albert-Einstein-Straße ist ab 2023 als Ausweichobjekt für die Schulsanierung eingeplant.