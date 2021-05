Erfurt: 26 Neuinfektionen und sechs Todesfälle wegen Corona

Der 7-Tage-Inzidenzwert für Corona in Erfurt ist am Samstagmorgen erneut gesunken und liegt bei 80,8.

Sechs neue Todesfälle wurden in Zusammenhang mit Covid-19 registriert, meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Samstagmorgen. Damit sind bislang 252 Menschen verstorben. Weitere 26 Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell gibt es in Erfurt aktuell 439 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken und liegt bei 80,8 (Vortag: 91,1).

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 8329 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 22 auf 7638 gestiegen.