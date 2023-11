Erfurt: 500.000 Pakete pro Tag – so wappnet sich DHL für Black Friday und Weihnachten

Allein im Paketzentrum von DHL in Nohra vor den Toren Erfurts werden in der Vorweihnachtszeit täglich bis zu einer halben Million Sendungen bearbeitet (Symbolbild).

Erfurt. Mit Black Friday und der Cyber Week beginnt im Paketzentrum vor den Toren Erfurts eine arbeitsreichste Zeit. Das Unternehmen bereitet sich vor.

Der Paketdienstleister DHL erwartet auch in diesem Jahr wieder viele Pakete im Vorweihnachtsgeschäft. Dabei stelle das Paketzentrum in Nohra vor den Toren Erfurts keine Ausnahme da. An den Spitzentagen direkt vor Weihnachten rechnet das Unternehmen in Thüringens einzigem Paketzentrum mit etwa 500.000 Paketsendungen pro Tag. Im normalen Jahresschnitt sind es hingegen „nur“ rund 350.000 Pakete und Päckchen pro Tag.

Das Paketzentrum gehört zur Postniederlassung Erfurt und deckt die Postleitzahl-Regionen 99 und 98 ab. Das Gebiet erstreckt sich von Römhild im Süden bis Nordhausen im Norden sowie von Eisenach im Westen bis Apolda im Osten.

400 Frauen und Männer arbeiten fest in dem Paketzentrum. Um die größeren Mengen ab Ende November zu stemmen, wird die Belegschaft von 50 Aushilfen unterstützt. Außerdem werden bei der Post vor Weihnachten zahlreiche Sonderschichten gefahren. In Nohra wird laut DHL von einem Zwei- auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt. Jetzt gibt es eine zusätzliche Frühschicht.

Damit Weihnachtspakete und Päckchen innerhalb Deutschlands pünktlich ankommen, sollten sie spätestens am 20. Dezember aufgegeben werden.