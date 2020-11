Erfurt: Absage der Kunstmesse „artthuer“ schmerzt

Abgesagt ist die „artthuer“, die am Wochenende etwa 100 Künstlern aus Thüringen eine wichtige Plattform gewesen wäre, ihr künstlerisches Schaffen zu präsentieren. Um sichtbar zu werden, nutzen Künstler gern die vom Verband Bildender Künstler Thüringen (VBKTh) organisierte Schau. Aber auch um Käufer für ihre Kunst zu finden – was in Corona-Zeiten noch an Bedeutung gewinnt, wie VBKTh-Geschäftsführerin Michaela Hirche sagt. Ein schmerzlicher Verlust für viele der Akteure. Schließlich sind für viele auch Einnahmen aus Kursangeboten, Ausstellungen oder Workshops weggefallen.

Lange hatte der Verband an Hygienekonzepten gefeilt, um die alle zwei Jahre stattfindende „artthuer“ realisieren zu können, dann aber kam der neue Maßnahmenkatalog, der auch Kunstmessen dieser Art verbietet. Nun ist noch offen, ob der Rhythmus durchbrochen, die „artthuer 2020“ im kommenden Jahr realisiert wird auf der Erfurter Messe, wie Michaela Hirche sagt, und eine Terminlücke gefunden werden kann. Die halbe Halle 3 wäre „bespielt“ worden, auf den 3500 Quadratmetern wären an den drei Tagen insgesamt 5000 bis 6000 Besucher möglich gewesen. 150.000 Euro seien laut Umfrage unter den beteiligten Künstlern bei der vergangenen „artthuer“ umgesetzt worden. „Die Tendenz ist steigend, die Qualität wird wertgeschätzt“, sagt Hirche. Eine Auswahl von Werken von Verbandsmitgliedern wird im Haus zum Bunten Löwen auf der Krämerbrücke gezeigt, die (Verkaufs-)Galerie darf öffnen. Zu sehen und zu erwerben sein wird hier auch die spezielle Messe-Edition. Und nicht zuletzt kann hier das Ausstellerverzeichnis mitgenommen werden – mit Daten aller Künstler für den direkten Kontakt und möglichen Atelierbesuch. Weitere Informationen online unter: http://www.kunstmesse-thueringen.de/