Erfurt: Änderungen für Buslinie 9 zum Schulstart

Erfurt. Weil in der Erfurter Wilhelm-Busch-Straße weiter gebaut wird, ändert sich für die Linie 9 der Umleitungsverkehr. Das sind die Details.

Im Rahmen der Bauarbeiten in der Wilhelm-Busch-Straße verkehrt die Bus-Linie 9 bereits seit Juni im Umleitungsverkehr. Zum Schulstart am 21. August ändert sich noch einmal die Umleitungsstrecke in beiden Richtungen.

Ab Daberstedt verkehrt die Bus-Linie 9 wie folgt: Haltestelle Daberstedt – Haltestelle Wilhelm-Busch-Straße – Haltestelle Geraer Straße – Ersatzhalt Jenaer Straße – Ersatzhalt Spielbergtor und weiter gemäß planmäßiger Linienführung.

Ab Hauptbahnhof ist die Bus-Linie 9 wie folgt unterwegs: Ersatzhalt Spielbergtor – Ersatzhalt Jenaer Straße – Haltestelle Geraer Straße – Haltestelle Wilhelm-Busch-Straße – Ersatzhalt Thielenstraße – Haltestelle Daberstedt.

Die stadteinwärtigen Haltestellen Wilhelm-Busch-Straße und Geraer Straße werden zu stadtauswärtigen Haltestellen und umgekehrt. Aufgrund der kurzfristig verlängerten Vollsperrung der Hans-Loch-Straße kann die Ersatzhaltestelle Häßlerstraße vorerst nicht mehr bedient werden, heißt es in einer Mitteilung der Evag.

Fahrgäste nutzen stattdessen die Haltestelle Daberstedt. Je nach Fortschreiten der Bauarbeiten in diesem Bereich wird der Umleitungsverkehr voraussichtlich ab 28. August noch einmal angepasst.

Weitere Informationen gibt es unter www.evag-erfurt.de sowie über die EVAG-App „Erfurt mobil“ oder über das Service-Telefon 0361/19449 sowie persönlich im EVAG-Mobilitätszentrum am Anger.