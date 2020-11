Erfurt: Aids-Hilfe Thüringen arbeitet seit 30 Jahren

Das hat ihm gerade noch gefehlt: Ralf Richter muss mit Oberschenkelhalsbruch ins Krankenhaus. Zum Glück noch vor der Zeitrechnung mit Corona. Ein Pfleger kommt zu ihm und zieht sich Handschuhe an – einfach so. Oder vielleicht doch, nur weil Ralf Richter HIV-positiv ist und das natürlich auch angegeben hat? Ja. Der Patient beschwert sich bei der Oberschwester, die sich flugs entschuldigt.

Ralf Richter lacht, als er davon erzählt. Es ist ein bitteres Lachen. Ein junger Kerl, der in diesem Beruf so gar nichts weiß? Längst ist Richter, er ist einer aus dem Vorstand der Aids-Hilfe Thüringen, an derlei ungewollte und dennoch verletzende Diskriminierung gewohnt. Aber daran gewöhnen will er sich nicht. Auch dafür haben sie vor 30 Jahren die Aids-Hilfe aufgebaut, dass das mal aufhört. Er und elf andere. Nein, es ist keine Schwulenkrankheit. „Es hat gedauert, bis das halbwegs durchgesickert ist“, erinnert er sich.

Aids-Hilfe kann derzeit HIV-Schnelltests nicht anbieten

Er wirkt, als habe er an diesem Tag noch mehrere Termine zu koordinieren. Dabei ist er 68. Und Zeit hat er auch ein bisschen. Aber Temperament lässt sich nicht nach freien Stunden messen. Da wird alles so gelegt, dass immer zu tun ist. Und eigentlich hätte er in der Liebknecht-Straße, wo die Aidshilfe sitzt, seine Sporttasche dabei. Weil er anschließend ins Fitnessstudio gegangen wäre. Oder zum Schwimmen. Ist nicht. „Da müssen wir durch“.

Er und die anderen merken es dort in der Beratungsstelle, was Corona heißt. Schnelltests wegen HIV werden derzeit von ihnen nicht angeboten. Zu gefährlich in diesen Zeiten. Da kämen mehr als zwei Haushalte... Aber in der Schule und auf der Straße, da sind sie unterwegs. Und bis heute kommen in den Schulen Fragen. Wie ansteckend ist HIV? Im Alltag nur schwer übertragbar. Fragende Gesichter. Doch, ist so. Eine Studie hat das bewiesen. Also darf man die Hand geben? Derzeit nicht. Wegen Corona. Sonst gern und ohne Risiko.

Der Teddy ist so etwas wie das Maskottchen der Aids-Hilfe. Foto: Esther Goldberg

Seit vier Jahren ist Ralf Richter in Rente. Mehr als 30 Jahre gehörte er zur Stadtverwaltung, seit 1986. Bis über die Jahrtausendwende hinweg leitet er das Jugendhaus. In der „Urne“ sagen Rechte zu ihm: „Gut, dass du Skat und Doppelkopf spielst, da akzeptieren wir auch, dass du schwul bist“. Dass er ein rechtes Konzert in seinem Jugendhaus aushalten muss, ist unerträglich. Heute gäbe es so etwas nicht. Offiziell jedenfalls.

Auch andere Dinge haben sich für ihn geändert. Er will, dass Mann richtig heiraten kann. Er muss das mit seinem Freund noch im Landesverwaltungsamt in Weimar tun („Gau-Forum“ im Volksmund). Wieder ein Schritt in die richtige Richtung für den, der den Christopher-Street-Day organisiert hat. Dass die Ehe nicht gehalten hat, tut weh. Fast zwanzig Jahre einfach verbrannt. Warum sollte das auch anders sein als in vielen anderen Ehen?

1997 erfährt er, erfahren die beiden, dass sie HIV-positiv sind. Lange denken sie darüber nach, ob es nicht besser wäre, das Leben zu beenden. Damals heißt es noch, als Zukunft bleiben Siechtum und Tod. Sie sind wohl zu feige – das ist ihr Glück. Wenn Ralf Richter heute zu seinem Arzt geht, erzählt der ihm jedes Mal nach der Blutuntersuchung, er sei kerngesund, wenn er nicht die Pillen nehmen müsste. Ja, die Tabletten sind Bomber. Aber er lebt ganz gut damit.

20 Mitarbeiter sind für Hilfesuchende da

Ralf Richter arbeitet ehrenamtlich bei der Aids-Hilfe. Sie sind 20, die helfen, dass Positive nicht ins Aus rutschen. Mal unterstützen sie bei der Suche nach einer Wohnung, mal gehen sie mit zur Arbeitsagentur. „Aber die Leute müssen zu uns kommen, weil wir nicht wollen, dass sie einfach passiv warten, dass etwas passiert“. Anfang der Woche wollten sie die Installation „Name und Steine“ zum 20. Mal starten, vom Domplatz in Richtung Marktstraße. Das ging natürlich nicht, Corona...

Jetzt aber bittet er um eine halbe Stunde Auszeit. Sie machen eine Telko, sagt er. Es gibt halt auch für „Telefonkonferenz“ eine Abkürzung. Es wird die kürzeste Telko, die es geben kann: Die Verbindung kommt nicht zustande. Technik ist gut – aber nur, wenn sie funktioniert. Telefonieren sie vom Vorstand halt einzeln miteinander. Das muss auch mal gehen. Zudem haben sie ja einen PC-Betreuer, der wird es schon richten.

In einem Beratungsraum sitzen in der Erfurter Liebknechtstraße Teddys. Warum ausgerechnet Teddys? Alle Jahre wieder, am 1. Dezember zum Welt-Aids-Tag ein neuer? „Ganz einfach, Aids-Hilfe ist bärenstark“, sagt Ralf Richter. In Erfurt seit 30 Jahren.