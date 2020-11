Die Nähe zum Wohnort und ein sicherer Schulweg sind die wichtigsten Kriterien für Erfurter Eltern bei der Wahl der Grundschule für ihre Kinder. Dies folgt aus einer Studie, die die Stadt Erfurt und die Universität Erfurt am Montag veröffentlichten.

„Dass die Einzugsgebiete für Schulen aufgelöst wurden, ist also nicht das, was die Eltern wollen“, schätzt Marcel Helbig, in dessen Regie die Untersuchungen liefen, ein. Als Professor für Bildung und soziale Ungleichheit an der Uni Erfurt hatte er mit Studentinnen und Studenten im März eine Umfrage unter Eltern gestartet. Für 63 Prozent der Eltern war die Einzugsgebietsschule – auch ohne Verpflichtung dorthin zu gehen – die erste Wahl. Gut 20 Prozent der Eltern wählten eine andere öffentliche Schule, 15,6 Prozent gaben eine private Schule als Wunschschule an. Das pädagogische Profil der Schule stand demnach nicht an erster Stelle.

Aufgabe der Einzugsgebiete soll Druck von einzelnen Schulen nehmen

Die Einteilung der Stadt in Einzugsgebiete für öffentliche Schulen war mit dem begonnenen Schuljahr aufgegeben worden, in erster Linie um die Überlastung einzelner Schulen zu verhindern.

Die Eltern, die befragt wurden, hatten so bereits nach den neuen Regelungen ihre Kinder angemeldet. So wurde die Studie auch zu einem Test, inwieweit die Freigabe überhaupt wahrgenommen worden war. Wie Marcel Helbig erläutert, ergab die Befragung, dass die Aufklärung zuvor eher schlecht gewesen sei. Und das obwohl die überwiegende Zahl der Eltern angab, dass ihnen die Schulwahl sehr wichtig sei. Die Eltern suchten so vorzugsweise das Gespräch mit Bekannten und Freunden und verließen sich bei der Information über die Schulen auf deren Webseiten und die Tage der offenen Tür.

Anteil von Migrantenkindern ohne große Auswirkung

Der Wissenschaftler nennt auch ein Beispiel, wo sich die Anmeldezahlen offensichtlich nach Absprachen zwischen Eltern und Schulleitungen einpegelten. So wurden Einzugsgebietsschulen seltener von Akademiker-Eltern gewählt, wenn dort ohnehin wenige Plätze zur Verfügung standen und zudem wenige Kinder von Akademikern zu den Schülern gehörten. Das lasse die Vermutung zu, dass Schulleiter solche Eltern „umlenkten“.

Positiv überrascht sei Marcel Helbig vom Umstand, dass es so gut wie keine Rolle für die Eltern spielte, ob eine Schule bekannt dafür sei, dass dort viele Migrantenkinder lernen. Was allerdings auch dafür spreche, dass Erfurt auch im Bildungsbereich bereits großflächig segregiert sei. Eben in Nord und Süd wie dies grundsätzlich nach der sozialen Bevölkerungsstruktur zu erkennen sei.

Die detaillierten Ergebnisse der Studie online unter: www.erfurt.de/ef137057