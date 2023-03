Erfurt am Wochenende: Luthers Schlaftrunk, wilde Pferde, Shakespeare und ein sauberer Nordstrand

Erfurt. Pferde, die mit hoher Geschwindigkeit davonpreschen, ein Schlaftrunk im Kloster, eine Komödie der Irrungen fleißige Helfer am Nordstrand – das ist los am Wochenende in Erfurt:

Das Wochenende ist nah, viele Veranstaltungen tragen dazu bei, einiges erleben zu können. Egal, ob Kultur, Müllsammelaktion oder aber eine Führung durchs Kloster – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Kurzentschlossene können am Freitagabend, 10. März, an einer Führung durch das Augustinerkloster unter dem Motto „Luthers schlaflose Nächte in Erfurt“ teilnehmen. Sie beginnt 20 Uhr, Erwachsene zahlen 11 Euro, Kinder ab 12 Jahren sechs Euro.

Müll sammeln am Nordstrand

Fleißige sollten sich den Sonnabendvormittag, 11. März, vormerken: Die Erfurter Gruppe Parents for Future lädt zu einer Müllsammelaktion rund um den Erfurter Nordstrand ein. Treffpunkt ist 10 Uhr an der Ecke Innsbrucker Weg/Heckerstieg. Wer mitmachen möchte, sollte bitte eigene Arbeitshandschuhe und möglichst Eimer oder Müllsäcke mitbringen. Die Stadt stellt einen Container zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit der Bahn zu Cavalluna

Eine entspannte An- und Abreise garantiert die Evag zu der Pferdeshow „Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit“ am Samstag, 11. März, und Sonntag, 12. März, in der Messe. Zum Ende der Veranstaltungen werden Zusatzbahnen eingesetzt. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte. Sie gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt. Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot damit flexibel nutzen.

Musical-Premiere im Theater

Musikalisch wird es am Samstag, 19 Uhr, im Theater. Im Großen Haus hat das Musical „The Boys from Syracuse“ seine Premiere. Wer also Lust hat auf Shakespeares Komödie der Irrungen als übermütig-irrwitziges Musical, sollte sich noch Karten an der Theaterkasse oder im Internet besorgen.