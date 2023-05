Erfurt: Außergewöhnliches Gigantentreffen mit weltmeisterlichem Blech

Erfurt. Einen außergewöhnlichen Konzertabend verspricht das aufeinandertreffen zweier Brass Bands. Ort ist das Theater Erfurt.

Es wird ein außergewöhnliches Gigantentreffen: Jenaer Brass Band „Blechklang“ spielt ein Gemeinschaftskonzert mit dem Brass Band-Weltmeister und einem besonderem Stargast.

Sie sind amtierender Brass Band-Weltmeister in der 2. Division, außerdem aktueller niederländischer Brass Band-Champion in der 1. Division – und am Freitag, 19. Mai, kommen sie für einen Konzertabend ins Theater Erfurt. Die Rede ist von der Brass Band Gloria Deï aus dem niederländischen Dörfchen Stroobos, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert und aus diesem Anlass mit der befreundeten Brass Band Blechklang zu einem „Gigantentreffen“einlädt.

Michael Müller (Tenorhorn), seines Zeichens internationaler Solist und Mitglied bei „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original“. Foto: Tobias Epp

Als zusätzliches Highlight ist Michael Müller (Tenorhorn), seines Zeichens internationaler Solist und Mitglied bei „Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten – Das Original“, als Solist zu erleben.

Unter dem Motto „Brass in Concert: Der Weltmeister zu Gast bei Freunden“ präsentieren beide Formationen jeweils einen Querschnitt aus ihrem aktuellen Repertoire und vereinen sich zum großen Finale zu einem riesigen Klangkörper mit über 60 Musikern. Tickets gibt es in den Pressehäusern dieser Zeitung sowie über ticketshop-thueringen.de.