Erfurt: Auto landet nahe A4-Anschlussstelle auf dem Dach

Der Fahrer des Autos war in Richtung Erfurt unterwegs.

Erfurt. In der Näher der A4-Anschlussstelle Erfurt-Ost ist am Montag ein Autos von der Straße abgekommen und hatte sich anschließend überschlagen.

Nach derzeitiger Info hatte sich der Unfall in Richtung Erfurt Nahe der A4-Anschlusstelle Erfurt-Ost am Montagnachmittag ereignet. Nach den uns aktuell vorliegenden Informationen war kein anderer Verkehrsteilnehmer mit in den Unfall verwickelt. Über den Gesundheitszustand des Fahrers hat die Polizei noch keine Informationen bekanntgegeben.

Offensichtlich war der Mann mit dem Auto In einer Linkskurve von der Straße abgekommen und mit einem Verkehrsschild kollidiert. Anschließend schleuderte das Auto gegen einen Grundstückszaun und überschlug sich daraufhin