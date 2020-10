Die seit Monaten erwartete Ausschreibung für einen neuen Baudezernenten steht offenbar kurz bevor. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hat sich am Freitag auf Nachfrage auf einen Veröffentlichungstermin festgelegt.

Demnach soll die Ausschreibung am 26. Oktober im Thüringer Staatsanzeiger und am 6. November im Erfurter Amtsblatt abgedruckt werden. Die Dezernentenwahl könne dann frühestens in der Stadtrats-Sitzung vom 16. Dezember erfolgen.

Die Aufgabenbereiche der neuen Amtszeit orientierten sich an der aktuellen Struktur, sagte Bausewein. Die Endabstimmung laufe aber noch. Das Dezernat 4, das derzeit von Alexander Hilge (SPD) verantwortet wird, hat die Bereiche Bau und Verkehr unter sich.

Zudem laufen die baulichen Buga-Vorbereitungen der Stadt über dieses Dezernat. Da diese Aufgabe mit Eröffnung der Buga entfällt oder zumindest weniger wird, hatte Bausewein einen umfassenderen neuen Dezernatszuschnitt nicht ausgeschlossen.

Die Amtszeit von Alexander Hilge läuft im Februar aus. Er wurde bereits zum künftigen Chef der Kowo bestimmt und hat mehrfach erklärt, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen.

Um einen ordentlichen Übergang zu gewährleisten, sollte die Ausschreibung eigentlich im Sommer erfolgen. Bausewein zögerte jedoch und verschob den Termin auf den Spätsommer, bevor er erklärte, dass der Spätsommer erst vorbei sei, „wenn es kalt ist“.