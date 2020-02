Erfurt baut auf gärtnerische Kleinode und grüne Schätze

Die 25 Außenstandorte der Bundesgartenschau 2021 sowie Egapark und Petersberg als die beiden großen Ausstellungsflächen in Erfurt zeigt eine druckfrische Thüringer Übersichtskarte. Herausgegeben haben sie die Buga Erfurt 2021 gGmbH und das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG). Es handelt sich um eine Faltkarte im Maßstab 1:250.000. Die Vorderseite zeigt die Karte mit der Lage der Standorte. Auf der Rückseite gibt es Fotos und kurze Beschreibungen zu den Gärten, Parks und historischen Friedhöfen.

Übersichtskarte macht neugierig auf das große Gartenspektakel

Vorgestellt wurde die Karte am Dienstag von Buga-Chefin Kathrin Weiß und TLBG-Präsident Uwe Köhler auf dem Petersberg in Erfurt. Dort wird gerade an allen Ecken und Enden gebaut und gebuddelt, um das Areal auf die große Gartenschau vorzubereiten. Wenn Tourismusexperten Anfang März zur Internationalen Tourismusbörse nach Berlin strömen, wird auch die Thüringer Übersichtskarte unter die Leute gebracht. „Wir freuen uns, dass wir das große Gartenfest im kommenden Jahr auf diese Weise unterstützen und einen Beitrag zur Tourismuswerbung leisten können“, so Uwe Köhler.

Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden: Einer der Buga-Außenstandorte mit überregionaler Bedeutung liegt im Nachbarland Sachsen-Anhalt. Das Europa-Rosarium Sangerhausen ist jedoch von Erfurt aus schneller zu erreichen, als einige der Thüringer Ausflugsziele. Kilometermäßig weiter entfernt sind beispielsweise der „Fürstlich Greizer Park“ (118 Kilometer) und der Landschaftspark Ebersdorf (121). Den kürzesten Weg haben Besucher von Erfurt aus zum Schlosspark Molsdorf. Der Ortsteil der Landeshauptstadt liegt nur 14 Kilometer vom Zentrum entfernt.

Außenstandorte bringen noch mehr Vielfalt ins Buga-Jahr

Hinter dem Konzept, Außenstandorte zu benennen, steckt die Idee, Besucher der Bundesgartenschau in Erfurt für weitere grüne Schätze und gärtnerische Kleinode in Thüringen zu begeistern. Die Anlagen aus unterschiedlichen Epochen sind ein bunter Mix aus Landschaftsgärten, Barockgärten, Friedhofsanlagen und dergleichen mehr. In den Reigen der Außenstandorte aufgenommen zu sein, bedeutet nicht, dass es Förderungen aus Buga-Töpfen für bauliche Veränderungen gibt. „Es ist eher eine Marketing-Gemeinschaft, das stand auch von Anfang an fest“, betonte Buga-Geschäftsführerin Kathrin Weiß. Gemeinsam soll die Stärke Thüringens präsentiert werden. Mit ihren Ideen, Angeboten und Veranstaltungen bringen die Außenstandorte noch mehr Vielfalt ins hiesige Buga-Jahr.

Zehn Themengärten und Parks hat die Kurstadt Bad Langensalza auf relativ kleinem Raum zu bieten. Annett Standhardt, Geschäftsführerin der Kur und Tourismus Bad Langensalza, nutzte die Gelegenheit, als die Übersichtskarte auf dem Petersberg in Erfurt vorgestellt wurde. „Bad Langensalza sieht die Aufnahme in das Netzwerk als Chance. Wir sind nur eine kleine Stadt und wollen uns als Vorzeigestadt für Themengärten und Parks etablieren“, unterstrich sie.

So sind die 25 Buga-Außenstandorte verteilt. Foto: Buga gGmbH

Ins Auswahlverfahren für die Außenstandorte spielten laut Buga-Chefin Kathrin Weiß ganz grundlegende Dinge hinein. „Die Angebote sollten touristisch erschlossen sein, also mindestens über Parkplatz, Toiletten und Besucherinformation verfügen.“ Auf dem Petersberg in Erfurt wird die Buga 2021 das Thema Epochengärten aufgreifen und auf dem oberen Plateau auf die Außenstandorte verweisen. Davon lässt die rege Bautätigkeit an dieser Stelle derzeit höchstens etwas erahnen.

Kostenlos zu haben ist die Übersichtskarte unter anderem in der Erlebniswelt der Thüringer Tourismus GmbH am Willy-Brandt-Platz, demnächst auf der ITB in Berlin sowie beim Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation.

Mit der Broschüre „Thüringer Gartenpracht“, die ebenfalls die Außenstandorte vorstellt, hat das Team der Buga gGmbH die Werbetrommel bereits auf der „Grünen Woche“ in Berlin gerührt. Den 25 Außenstandorten vorangestellt sind darin die Informationen zur Bundesgartenschau, die den Fokus vom 23. April bis zum 10. Oktober auf die beiden Ausstellungsflächen Egapark und Petersberg legt.

www.buga2021.de