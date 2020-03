Erfurt begibt sich schrittweise in den Pausenmodus

Die Hoffnung, das Corona-Virus könnte Erfurt vielleicht doch nur streifen, hat sich zerschlagen. Von Freitag bis Montagmorgen hat sich die Zahl der Infizierten um 13 auf 16 erhöht.

Bis Montagabend kam kein weiterer Fall hinzu. Die erste Erfurter Corona-Patientin, eine 65-jährige Frau, gilt zudem nach zwei negativen Proben als genesen.

Eine dreistellige Zahl von Erfurtern befindet sich in verordneter häuslicher Quarantäne. Dabei handelt es sich um Rückkehrer aus Corona-Gebieten, vor allem aus Italien. Bereits am Wochenende hatten sich 70 Betroffene bei der städtischen Hotline gemeldet. Am Montag kamen Dutzende hinzu, die das Gesundheitsamt in Kenntnis setzten.

Meldungen erfolgten zum Teil mehrfach, so dass das Amt durch Adressenabgleich die genaue Zahl der Quarantäne-Fälle noch ermitteln muss. Wie es heißt, sind auch mehrere Ärzte in Quarantäne.

Ansteckungskette bei der Mehrzahl der Corona-Fälle unbekannt

Bei gut der Hälfte der 16 positiv Getesteten ist die Ansteckungsquelle und damit die Infektionskette unbekannt. Das hat Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) bestätigt, die auch den Erfurter Corona-Krisenstab leitet.

„Auch wenn es sich banal anhört, ist es das A und O, die Tröpfcheninfektion zu verhindern“, sagt sie. Hofmann-Domke begrüßt daher die neuen, von Bund und Land verordneten Maßnahmen zur Einbremsung der Pandemie, die am Mittwoch in Kraft treten sollen.

Für Erfurt bedeutet das zusätzlich vor allem die Schließung von Kneipen, Fitnessstudios, Indoor-Spielplätzen und Spielhallen. Viele andere öffentliche Einrichtungen hatte die Landeshauptstadt bereits vorher vorübergehend stillgelegt.

Gaststätten dürfen nur öffnen, wenn sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Gästen gewährleisten. Spielplätze, Grünanlagen und Geschäfte sind von der neuen Verfügung nicht betroffen.

„Der Katastrophenfall ist noch nicht ausgerufen worden“, begründet die Bürgermeisterin. Auch die Außengelände der Kitas und Schulen im Notbetrieb könnten von Kleinstgruppen weiterhin betreten werden. Herumgesprochen haben dürfte es sich bereits, dass Lebensmittel- und andere essenzielle Geschäfte auch bei einem Ausrufen des Katastrophenfalls geöffnet bleiben würden.

Während Supermärkte weiter einen Ansturm erleben, leiden viele andere Geschäfte unter Kundenmangel. Das zeigen Beobachtungen in der eigenartig ruhigen Innenstadt vom Montag.

Der Betrieb des Thüringen-Parks sei bislang „nur marginal beeinträchtigt, etwa durch teilweise fehlendes Personal in einigen Geschäften aufgrund der kommenden Schul- und Kitaschließung“, sagt der Center-Manager Julian Mirsanaye. Er wies auf zahlreiche präventive Maßnahmen wie zusätzliche Desinfektionen hin und betonte, dass das Center-Management im engen Austausch mit den Behörden stehe.

Erfurts Schulen und Kitas treten ab Dienstag wie überall im Land in eine unterrichtsfreie Zeit. Für den Notbetrieb entschied sich die Stadt gegen anfängliche Pläne, die Kinder der für die Infrastruktur unersetzlichen Eltern in wenigen Einrichtungen zu konzentrieren. Weil keine neuen Infektionsketten geschaffen werden sollen, wird jedes Kind, für das die Sonderbetreuung in Frage kommt, in der gewohnten Einrichtung betreut.„Es ist eine unterrichtsfreie, aber keine schulfreie Zeit“, betont Hofmann-Domke. Das Bildungsministerium und das Staatliche Schulamt hätten die Schulen mit Unterrichtsmaterial versorgt, das sowohl in den Not-Schulen als auch von den Schülern zu Hause bearbeitet werden soll.

Hauptausschuss löst den Stadtrat für wichtige Entscheidungen ab

In eine Pause getreten ist der Erfurter Stadtrat. Nach Einschätzung der Stadtspitze ist eine „außergewöhnliche Situation“ eingetreten. Für diesen Fall hatte der Stadtrat in der Vorwoche selbst beschlossen, dass nur noch der Hauptausschuss tagt und dringende Beschlüsse fasst.

Im Hauptausschuss sind alle acht Fraktionen mit jeweils einem Abgeordneten vertreten. Die beiden kleinen Fraktionen FDP und Freie Wähler / Piraten haben allerdings kein Stimmrecht. Alle Themen, die aufschiebbar sind, werden vertagt.

Das gilt zum Teil auch für die Stadtverwaltung. Laut Hofmann-Domke wurde eine Mindestbesetzung von 500 Mitarbeitern definiert, die in der Verwaltung und in den Eigenbetrieben für die Aufrechterhaltung des Lebens zwingend nötig sind. Auch von den restlichen rund 3000 Mitarbeitern gehen viele weiter ihrer Arbeit nach. Doch sind die Reihen durch Italien-Rückkehrer in Quarantäne oder durch Kinder betreuende Eltern gelichtet.

Große Welle von Hilfs- und Betreuungsangeboten

Zum Teil werde unter Beachtung des Datenschutzes das Arbeiten von zu Hause ermöglicht, sagt Hofmann-Domke. Der Abbau von Überstunden und flexible Arbeitszeiten würden ebenfalls angewandt, was die Bürgermeisterin auch anderen Arbeitgebern empfiehlt. „Kreativität ist gefragt“, sagt sie.

Die Bürgermeisterin freut sich über eine „große Welle an Hilfs- und Betreuungsangeboten“ etwa für Einkaufsdienste. „Darauf werden wir bei Bedarf zurückgreifen“, sagt sie.