Erfurt beteiligt an globalem Klimastreik

Am Freitag wird in Erfurt erneut für Klimagerechtigkeit protestiert. Auf dem Foto ist eine Veranstaltung von 2019 zu sehen.

Erfurt. Klima und globaler Klimastreik gehen alle an, finden die Erfurter Unterstützer des Aktionstages von Fridays for Future. Am Freitag wird deshalb demonstriert.

Gemeinsam mit 20 weiteren Organisationen des Bündnisses für Klimagerechtigkeit Erfurt geht der Umweltverband Nabu am Freitag, 24. September, auf die Straße – zum von Fridays for Future organisierten, globalen Klimastreik.

Um 15 Uhr beginnt der Erfurter Klimastreik am Hauptbahnhof und Stadtpark, ist angekündigt für 15.45 Uhr am Schmidtstedter Knoten, 16.30 Uhr am Löbertor, 17.15 Uhr auf dem Benaryplatz sowie 18 Uhr an Heinrichstraße/Binderslebener Knie.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Teilnehmenden der Demonstration sind aufgefordert, Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen und Abstände zum Infektionsschutz einzuhalten. Auf den Stationen des Klimastreiks melden sich verschiedene Initiativen zu Wort, darunter sind die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft oder die Energiegenossenschaft Thüringer Landstrom. Es werden ein oder zwei Traktoren mitfahren, die Samba-Percussion Gruppe der Escola Popular wird musikalisch für eine gute und laute Stimmung sorgen.

Am Aktionstag beteiligen sich mehr als 1100 Orte in 78 Ländern. Allein in Deutschland sind mehr als 350 Aktionen angemeldet.

Wer im Namen des Nabu in Erfurt mitlaufen möchte, kann sich bereits online anmelden, und Stimmen für eine bessere Klimapolitik sammeln helfen: mitmachen.nabu.de/de/klimastreik

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Erfurt.