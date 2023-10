Erfurt: Bibliothek und einzelne Ämter am Brückentag nicht erreichbar

Erfurt. Auch die Erfurter Stadtverwaltung nutzt den 30. Oktober für Fortbildungen und Freizeit. Hier die Übersicht.

Am Brückentag vor dem Reformationstag sind einige Stellen der Stadtverwaltung nicht erreichbar. Am 30. Oktober bleiben alle Stellen der Bibliothek geschlossen. Das betrifft die Hauptbibliothek am Domplatz und die Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße ebenso wie alle Zweigstellen. Der Grund ist eine interne Fortbildung. Geschlossen bleibt zudem das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.

Länger nicht erreichbar, nämlich von Freitag, 27. Oktober, bis Mittwoch, 1. November, ist das Sachgebiet der Örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern im Gebäude Stauffenbergallee 18. Wegen Bauarbeiten sind die Mitarbeiterinnen weder telefonisch noch persönlich zu sprechen.