Erfurt bleibt Schilder zur Maskenpflicht vorerst schuldig

Kein Hinweis, nirgends: Wer die Innenstadt Erfurts betritt, erfährt hier nichts von der hier seit 26. Oktober geltenden Maskenpflicht. Definiert wird sie als Fläche zwischen dem Juri-Gagarin-Ring, Dalbergsweg, Heinrich-, Gutenberg- und Schlüterstraße. Dort, wo sich 1,50 Meter Abstand nicht einhalten lassen, schreibt die jüngste Allgemeinverordnung der Stadt bedeckten Mund und Nase vor. Nachzulesen im Amtsblatt und mit etwas Suchen auch online unter: erfurt.de. Dort lässt sich eine Karte nebst Liste betroffener Straßen entdecken, sowie Hinweise zur Sperrstunde und Kontaktbeschränkungen. Schilder dazu sollen in der Innenstadt nächste Woche folgen – wenn’s klappt.

Andere Städte sind da weiter: Ein laminiertes Blatt, per Kabelbinder in Augenhöhe an Verkehrsschilder angebracht, weist beispielsweise in Potsdam auf die Maskenpflicht hin. Erfurt braucht länger, wie Stadtsprecher Daniel Baumbach bedauernd sagt. Was nicht an Wunsch und Willen läge, sondern bis zu „Gewährleistungsfragen von Laternen“ reiche, in Hauptsache aber an der städtischen Werbesatzung. Die sei auch in Pandemiezeiten bindend, wie Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke betont. Eine pragmatische Lösung sei jetzt auf dem Weg, Tourist-Info und Hotels angehalten, alle Kontakte auf die Regeln hinzuweisen.

Jeder sei in der Pflicht, sich mit Infos zu versorgen – auch zur Allgemeinverfügung. An die müsse sich jeder halten, dem der Inhalt bekannt sei. Nur wer glaubhaft nachweisen könne, komplett ahnungslos auf einer Insel gelebt zu haben, sei bei Verstößen nicht zu belangen. Für alle anderen gelte: „Dummheit schützt vor Strafe nicht“. Fragen beantworte die städtische Corona-Hotline unter 0361/655 267 662.