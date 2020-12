Erfurt: Boxen für das Selbstwertgefühl

Die beiden Damen ballen die Fäuste, halten sie vor den Oberkörper und das Gesicht. Und lachen in die Kamera. Natürlich, die Szene ist gestellt für das Foto. Doch beide wissen, es gibt Situationen, in denen kann es von Vorteil sein, auf Abwehr oder gar Angriff zu gehen.

Nikki Adler ist sechsfache Boxweltmeisterin im Supermittelgewicht und Vereinsberaterin beim Stadtsportbund. Im Rahmen einer Hausarbeit widmete sie sich dem Thema Gewalt gegen Frauen. Sie wollte ein Angebot schaffen, um die Folgen von körperlicher und seelischer Gewalt zu mildern. „Wer Gewalt erfahren hat, egal in welcher Form, ist seelisch verletzt, gedemütigt und zweifelt an sich selbst“, sagt die junge Sportlerin. Der Verlust des Selbstvertrauens, Schlafstörungen, Angst und Depressionen könnten die Folge sein.

Bei Gewalt geht es immer um Macht

Sie suchte den Kontakt zum Frauenbüro, zu den Frauenzentren und zum Frauenhaus und lernte die Sozialarbeiterin Anna Krautwurst kennen. Sie arbeitet hauptamtlich sozusagen auf der anderen Seite, in der Bewährungs- und Straffälligenhilfe. Sie weiß: „Täter häuslicher Gewalt wissen, was sie tun.“ Es gehe stets um Macht, ergänzt Erfurts Gleichstellungsbeauftragte Birgit Adamek. Sie steht hinter dem Projekt von Nikki Adler und Anna Krautwurst, das sich „Sportglück -- Boxtraining für von Gewalt betroffene Frauen“ nennt.

In diesem Jahr fand es erstmals statt, in der Zeit, als Corona nicht so wütete. In acht Trainingseinheiten ging es darum, sich körperlich auszupowern, über eigene Grenzen hinaus zu gehen, sich zu stabilisieren und letztlich dadurch mehr Selbstbewusstsein zu erlangen. „Wir hatten ein hartes Training, aber danach öffneten sich die Frauen und stellten viele Fragen an Anna Krautwurst“, berichtet Nikki Adler. Es sind Fragen, wie sie dem gewalttätigen Mann begegnen können. Wie sie es schaffen, sich endgültig von zu Hause zu lösen -- oder auch eine Beziehung zu erhalten, in dem der Mann sich Hilfe sucht.

Ein Angebot zur Betreuung der Kinder

Viele der Frauen haben Kinder, diese durften sie zum Training mitbringen, sie wurden von Peggy John während der Trainingseinheit betreut. „Die Betreuung war uns wichtig, denn viele Frauen lassen ihre Kinder mit dem gewalttätigen Mann nicht allein zu Hause und hätten somit nicht am Training teilnehmen können“, erklärt Birgit Adamek. Sie engagiert sich dafür, dass das Projekt fortgesetzt werden kann. Gemeinsam mit Dietmar Krug vom Stadtsportbund sucht sie derzeit Räume, um das Training auch 2021 stattfinden lassen zu können.

Sportstätten sind rar in Erfurt. „Wir prüfen derzeit, ob die bisherigen Räumlichkeiten wieder genutzt werden können“, sagt Dietmar Krug. Er hebt die hervorragende Leistung von Nikki Adler hervor, „diese Arbeit war etwas außergewöhnliches“. Die Kombination zwischen körperlichem Auspowern und der sozialpädagogischen Intervention ist selten. Nun soll das Projekt thüringenweit bekannt gemacht werden, Birgit Adamek möchte die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten anderer Städte und Kreise kontaktieren. Für Anna Krautwurst ist wichtig, dass die Frauen lernen, deutlich zu machen: „Stopp, so nicht.“ Dass sie sich eben nicht abducken, leise sind und sich stets anpassen. Nicht umsonst heißt das Projekt im Zusatz auch „An der Körperhaltung erkennbar“ -- denn diese sagt viel über das Selbstbewusstsein der Frau aus.