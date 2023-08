Erfurt: Brand im Katholischen Krankenhaus - Patienten evakuiert

67 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren bei dem Brand im KKH am Mittwochabend vor Ort.

Erfurt Auf der psychiatrischen Station im Katholischen Krankenhaus im Erfurter Südosten brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Jetzt ermittelt die Kripo.

Um 22.45 Uhr wurde am Mittwochabend die Erfurter Feuerwehr alarmiert. In einem Zimmer im psychiatrischen Bereich des Katholischen Krankenhauses (KKH) gab es einen Brand. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, war die Station bereits geräumt. Die Patienten wurden nach Angaben von Feuerwehrsprecher Lars Angler in einem benachbarten Gebäude untergebracht. Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Flammen wurden gelöscht und die Räume anschließend gelüftet. Beide Löschzüge der Feuerwehr und mehrere Freiwillige Feuerwehren waren vor Ort - insgesamt 67 Frauen und Männer der Wehren und des Rettungsdienstes. Rund um die Klinik, im Bereich Haarbergstraße und am Urbicher Kreuz, kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Ursache des Brandes gab es zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittelt.