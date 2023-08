Die Bibliothek am Drosselberg ist zum Start des neuen Schuljahres wieder erreichbar.

Erfurt: Bücherei am Drosselberg und Bafög-Stelle geschlossen

Erfurt. Zwei Stellen des Erfurter Sozialamtes ziehen um und sind nur eingeschränkt erreichbar. Die Bibliothek macht in den Ferien ganz zu.

Zwei Stellen der Stadtverwaltung sind in den folgenden Tagen gar nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Zum einen hat die Bibliothek am Drosselberg bis 18. August geschlossen. Da die Astrid-Lindgren-Schule in der zweiten Hälfte der Sommerferien geschlossen hat, betrifft dies laut Stadt auch die dortige Bücherei.

Vom 4. bis 11. August wiederum ziehen zwei Stellen des Sozialamtes um und sind daher nur schwer erreichbar. Betroffen sind die Schüler-Bafög-Stelle sowie der Bereich der Sozialen Ausgleichsleistungen im Rahmen des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes. Anfragen können per E-Mail an leistung.bafoeg@erfurt.de, Anträge und Unterlagen per Post übermittelt werden.