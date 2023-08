Erfurt: Bunter Vogel futtert sich durchs Blumenviertel

Erfurt. In Erfurt ist seit ein paar Tagen ein entflogener Sittich unterwegs. Der Besitzer des kleinen Papageien wurde bisher nicht gefunden.

Unsere Leserin Anett Rudolph beobachtet seit etwa einer Woche immer wieder einen entflogenen Sittich. Ihr zufolge handelt es sich um einen so genannten Pennantsittich. Das Tier ist rot, mit blauen Flügeln und hält sich derzeit im Erfurter Blumenviertel auf. Der Sittich ist ausgesprochen scheu und lässt sich nicht anlocken, teilt sie mit. Er fresse allerdings Vogelfutter. Wer den Vogel vermisst oder Hinweise zu seinem Besitzer geben kann, sollte sich bitte per E-Mail an erfurt@funkemedien.de wenden.