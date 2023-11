Erfurt: Darum bangt die Gärtnerei Carl um ihre jungen Weihnachtsbäume

Erfurt. Die Gärtnerei Carl in Erfurt sorgt sich um ihre Tannen. Eine Hecke muss laut Gerichtsbeschluss gestutzt werden – freie Bahn für Rehe. Selbst die Polizei war schon da.

Wie viele Weihnachtsbäume Gärtner Horst Carl (75) in seinem Leben verkauft hat, kann er nicht mehr zählen. Auch bei der Anzahl der Blaufichten und Nordmanntannen, die auf seinem sieben Hektar großen Areal samt Baumschule wachsen, wird das Zählen schwierig. Was Carl aber zählen kann, sind die inzwischen 26 Jahre, in denen er die Baumgärtnerei an der Landstraße zwischen Gottstedt und Ermstedt betreibt.

Angefangen hatte alles 1997 mit 6000 gepflanzten Bäumen. „Damals hatte ich zusätzlich noch fünf Blumengeschäfte, auch in der Stadt und auf dem Wochenmarkt. Heute aber ist das Geld verdienen nur mit Blumen fast unmöglich.“ So habe sich Carl 2023 für eine gärtnerische Neuorientierung im Sinne einer Erlebnisgärtnerei entschlossen. Es gibt zwei anmietbare Partyräume für Feiern, Tiere hautnah, darunter 17 Muffel, Rehe und ein Hirsch, sowie 60 Hühner, deren Eier er seit 2021 in einem Eierautomat verkauft.

Lieferung der Weihnachtsbäume bis nach Leipzig

Auch Mufflons gibt es auf dem Gelände der Gärtnerei. Foto: Martin Wichmann

Und es flattert gewaltig auf Carls Hof. „Seit 60 Jahren züchte ich auch sächsische Flügeltauben“, schwärmt Horst Carl, der auch Schulklassen auf seinem Erlebnishof empfängt, die sich von einer Empore die Tiere ansehen können. Und dann ist da die Aufzucht und Pflege von Weihnachtsbäumen. Bald wieder startet der Verkauf. „Bereits im Sommer kommen Kunden zu mir, die sich hier einen Baum aussuchen und ihn mit einem Schildchen versehen und damit bis Dezember reservieren.“

Dann ist großer Andrang in der Gärtnerei. „Vor allem am zweiten Advent wird es voll. Viele wollen ihren Baum selber schlagen.“ Im Schnitt kostet eine zwei Meter hoch gewachsene Nordmanntanne um die 40 Euro. „Die Auswahl ist groß“, so der Gärtner. „Ich habe Bäume in allen Größen, es war ein gutes Jahr mit ausreichend Regen.“ Sogar bis nach Leipzig und Bitterfeld steht in Kürze die Auslieferung zweier Tannen an. Ein wichtiger Kunde sei jedoch in diesem Jahr ausgeblieben. „Die Stadt Erfurt, sie kaufte im vergangenen Jahr 14 große Bäume für das Stadtgebiet bei mir, dieses Jahr aber nicht. Es kam nur der Zoopark.“

Hecke bietet Schutz vor gefräßigen Wildtieren

Im Gespräch mit Horst Carl werden auch Sorgen laut. „Mein direkter Feld-Nachbar hat mich per Gerichtsbeschluss dazu verdonnert, meine drei Meter hohe Außenhecke bis Ende November auf 1,5 Meter zu stutzen.“ Doch bei einer derartigen Kürzung der 220 Meter langen serbischen Fichtenhecke, drohe diese einzugehen, was laut Carl fatale Folgen habe.

„Ist die Hecke nicht mehr vorhanden oder zu niedrig, gelangen Rehe vom Feld ungehindert auf mein Grundstück, die sich dann an meinen jungen und noch kleinen Nordmanntannen bedienen und diese anfressen.“ Er vermute Intrigen von Nachbarn gegen sich, die ihm bereits in den vergangenen Jahren sieben Anzeigen eingebracht hätten, unter anderem wegen Wilderei.

Polizei rückt wegen Schussgeräuschen an

Erst am 7. November rückte die Polizei wieder bei Carl an. „Es wurde behauptet, es wäre geschossen worden. Die kamen gleich mit mehreren Fahrzeugen. Mit erhobenen Händen musste ich aus dem Grundstück treten.“ Dabei habe Carl eines seiner Jagdreviere gute 300 Meter weit entfernt. Der letzte Schuss von ihm sei dort am Vorabend gegen einen Fuchs gefallen. „Man will mich fertig machen, dabei bin ich mittlerweile schwer krank, muss öfter ins Krankenhaus.“ Er habe inzwischen einen Anwalt eingeschaltet.

Und welches Gewächs kommt beim Gärtnerei-Chef Weihnachten ins Haus? „Bei mir wäre es ganz klar eine Blaufichte, allein wegen des Geruches, doch meine Frau will unbedingt eine Nordmanntanne.“ Für Wildliebhaber öffnet Horst Carl immer freitags und samstags seinen Hofladen. Am 9. Dezember gibt es den Weihnachtsbaumtag.