Nicht zu übersehen – seit 20 Jahren wird am 4. November auf dem Domplatz an die Aids-Verstorbenen erinnert. Dieses Jahr fällt die Gedenkfeier aus. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Erfurt: Das Gedenken an Aids-Verstorbene in die Stadt tragen

Am Mittwoch jährt sich das Erinnerungsprojekt „Denkraum: Namen und Steine“ zum 20. Mal. Seinen Raum in Erfurt hat es zu Füßen des Doms gefunden – hier wurden im Jahr 2000 Steine mit den Namen derer eingraviert, die an den Folgen von Aids verstorben sind. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Gedenkfeier auf dem Domplatz dieses Jahr abgesagt.

Das Projekt wurde 1992 auf Initiative der Deutschen Aids-Stiftung und des Künstlers Tom Fecht gestartet. Inzwischen sind in mehr als 26 Städten in Deutschland und im europäischen Ausland Gedenkinstallationen mit mehr als 2300 Namenssteinen realisiert worden.

Symbolisch sollen die Steine die Namen der Verstorbenen von dem Dom aus in Richtung Markstraße und Innenstadt tragen. Die Gestaltungsentscheidung beruht auf dem Gedanken, HIV-positiv getestete Menschen als Teil der Gesellschaft anzuerkennen und AIDS nicht auf bestimmte Gruppen zu reduzieren. Noch immer sterben Menschen in Folge einer Erkrankung, mangels ausreichendem Schutz oder Aufklärung.

Nach Schätzungen des Robert-Koch Instituts gab es voriges Jahr 22 Neuinfektionen in ganz Thüringen. Begleitung und Beratung für Menschen, die sich mit HIV infizieren und erkranken bietet der Verein Aids-Hilfe Thüringen. Sie begeht dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.