Wirbel um Abluftanlage geht in Erfurt weiter

Die Abluftanlage, die Ende November am Heinrich-Hertz-Gymnasium in den Testbetrieb ging, stößt auf Gegenwind bei den Behörden. Unfallkasse und Gesundheitsamt haben Bedenken geäußert, zudem fehlt in Thüringen die rechtliche Grundlage zum Betrieb einer solchen Anlage. Ziel war es, die Belastung eines Klassenraumes mit Aerosolen zu senken, vor allem wenn das vorgeschriebene Stoßlüften nur schwer möglich ist.