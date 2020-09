Erfurt: Ein Elektroautomobil für die Ausbildung

Ohne die richtige Qualifizierung ist es einem Mechaniker bei einem elektrifizierten Pkw nicht einmal erlaubt, die Reifen zu wechseln. Erst nach einer Fortbildung oder mit einer entsprechenden Ausbildung dürfen Mechaniker Fahrzeuge mit Hochvolt-Technik „berühren“.

Für eine praxisnahe Ausbildung in diesem komplexen Bereich sorgt jetzt ein fabrikneuer E-Golf im Erfurt Bildungszentrum. Angeschafft wurde das Elektrofahrzeug inklusive zugehöriger Ladestation mit Hilfe des Energie Unternehmens der Stadtwerke Erfurt. Mechatroniker Jonathan Endte und Ressortleiter für Elektrotechnik, Mario Buchspieß, nahmen am Donnerstag das Fahrzeug in Empfang.