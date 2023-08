Erfurt: Ein Konzert zu Mick Jaggers 80. Geburtstag

Erfurt. Rocker Mick Jagger feierte unlängst seinen 80. Geburtstag. Tumbling Dice sorgen für die Party dazu – in Erfurts Heiligen Mühle.

Tumbling Dice, die Rolling-Stones-Tribute-Band, spielt am Samstag, 12. August, zum 80. Geburtstag von Mick Jagger in der Heiligen Mühle. Als Vorband steht Puls auf der Bühne. „Die Bühnenshow des Sängers kommt dem großen Meister verdammt nahe, und wer die Augen schließt, möchte denken, dass Keith Richards und Ron Wood selbst die Gitarren malträtieren“, heißt es in der Ankündigung des Konzerts. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten an der Abendkasse.