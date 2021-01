Erfurt. Der Tourismus in der Landeshauptstadt leidet unter den Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Gäste ist halbiert.

„2020 wurde der Tourismus in unserer Stadt von der Pandemie mehr oder weniger zum Erliegen gebracht“, sagt Carmen Hildebrandt. Ernüchterung. Seit 1998 ist sie Tourismus-Chefin in Erfurt. Sowas gab‘s in den 22 Jahren aber noch nie. „Da hat man mal richtig deutlich gemerkt, welche Bedeutung der Tourismus für die Stadt hat“, sagt die 51-Jährige.