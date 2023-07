Erfurt entfesselt: Domplatz-Umgestaltung und die Geburt der Altstadt

Erfurt. Wie sah Erfurt eigentlich aus, als die mittelalterlichen Mauern gesprengt wurden? Clemens Peterseim beantwortet diese Frage in seiner Sonderausstellung.

Das mittelalterliche Erfurt ist bei Stadtführungen, in vielen Ausstellungen und in den Geschichtsbüchern einer der am stärksten hervorgehobenen Punkte der entwicklungsreichen Stadtgeschichte. Wie die heutige Landeshauptstadt ab den 1840er-Jahren ihre mittelalterlichen Festungsgrenzen nahezu sprengte und dem Wachstum Freiraum gab, ist Thema der neuen Sonderschau im Stadtmuseum.

Ausstellung fußt auf der Doktorarbeit Peterseims

Unter dem Titel „Erfurt entfesselt! Das Ende der Festung Erfurt 1873“ hat der Historiker und Denkmalpfleger Clemens Peterseim im ersten Obergeschoss des Haus zum Stockfischaufbereitet. Die Ausstellung baut maßgeblich auf den Forschungen des Erfurters auf, die im Jahr 2021 als Buch mit dem Titel „Die Baugeschichte der Erfurter Altstadt im 19. Jahrhundert: Architektur und Denkmalpflege unter Preußen“ veröffentlicht wurde. Gemeinsam mit Hardy Eidam und den Museumspädagogen des Museums wurde aus den Befunden die Schau gestaltet, die auf verschiedenen Ebenen zeitgenössische Stadtpläne, Zeichnungen, Reden und Schriften zusammenbringt.

Eisenbahnwesen und Militär spielen entscheidende Rollen

„Durch die mittelalterlichen Mauern konnte Erfurt nicht mehr wachsen. Erst als die Festungsmauern fielen und die Bürger auf den bis dato außenliegenden Flächen bauten, wurde die Altstadt als solche geboren“, so der Kurator. Dieser Kontrast zwischen dem historischen Baubestand und den neuen Gebäuden wird durch die Exponate und die von den Erfurtern Martin Schink und Dietrich Ehrenwerth eingesprochenen und eingesungenen Hörstücke ebenso erzählt, wie die im gleichen Zuge geschehende Entwicklung zur Großstadt. Untrennbar damit einher gehen auch die Etablierung des Eisenbahnwesens und die Vielzahl militärhistorischer Aspekte. „In gewisser Weise hat das Militär die Grenzen bestimmt, aber am Ende eben auch den Raum gegeben“, so Peterseim, der in dem Zusammenhang auch auf die Geschichte der Domplatzumgestaltung verweist.

Exponate teilweise erstmals öffentlich zugänglich

Viele der ausgestellten Zeichnungen und Pläne werden im Rahmen von „Erfurt entfesselt“ erstmals öffentlich gezeigt – für den Kurator eine spürbare Herzensangelegenheit. Besonders froh ist das Museumsteam auch über Zeichnungen der Tore der Stadt, die das Angermuseum aus seinen Beständen zur Verfügung gestellt hat.

„Wir bewegen uns hier fließend zwischen den Phänomenen“, fasst Martin Sladeczek als Direktor der Erfurter Geschichtsmuseen und Initiator der Sonderschau das Zusammenwirken dieser zahlreichen parallel laufenden Abläufe zusammen.

Stadtansichten durch die 3D-Brille

Wie die Industrialisierung voranschreitet, alte Fotos in 3D aussehen, Erfurt ein Rathaus verlor und ein neues bekam und Bürger sich für einen Flanierpark einsetzten, sind Stadtplanungsprozesse, die auch als Folgen der Entfestigung 1873 behandelt werden. „Wir haben hier einen Themenkomplex, der so noch nicht erzählt wurde und der gut mit der Dauerausstellung und der Sonderschau „Modell Innenstadt“ korrespondiert“, so Hardy Eidam. Solange diese Expositionen gleichzeitig laufen, sind drei bedeutende Epochen der Stadtgeschichte chronologisch im Museum vereint.

