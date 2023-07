Die aktuelle Schau in der Kunsthalle Erfurt läuft noch bis 30. Juli.

Erfurt: Foto-Ausstellung in der Kunsthalle nur noch wenige Tage

Erfurt. Am Erfurter Fischmarkt gibt es noch bis 30. Juli inszenierte Fotografie zu erleben.

Die inszenierte Fotografie der Künstlergruppe Engelberg ist noch bis diesen Sonntag, 30. Juli, in der Kunsthalle am Fischmarkt zu sehen. Bis dahin finden mittwochs um 12 Uhr noch zweimal die kostenlose Kunstpause sowie eine öffentliche Führung am 30. Juli um 11.15 Uhr statt.

Die Schau vereint Arbeiten der Fotografen Claus Bach, Kurt Buchwald, Andrej Glusgold und Matthias Leupold sowie der Fotografin Katharina Mayer. Engelberg wurde mit dem Ziel gegründet, über die einzelnen Œuvres hinaus in der Zusammenschau ein komplexes „Zeitbild“ erfahrbar zu machen. Die Mitglieder der Künstlergruppe bedienen sich unterschiedlicher künstlerischer Methoden für ihre Aussagen. Die gemeinsame Klammer ist das Bild.