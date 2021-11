Erfurt: „Gehen – Treffen – Helfen“ gegen die Einsamkeit

Erfurt. Mit dem Verkauf ihres besonderen Adventskalenders will das Team des Jesus-Projekts in Erfurt die Arbeit des Streetwork Teams unterstützen.

Die kalte Jahreszeit mit den kurzen Tagen hält wieder Einzug. Für viele am Roten Berg im Norden von Erfurt lebende Menschen heißt das Rückzug in die eigenen vier Wände. In einigen Fällen ist mit dem Zu-Hause-Bleiben allerdings auch Einsamkeit verbunden. Um die Betroffenen aus eben jener Isolation zu holen, macht sich das Streetwork-Team vom Jesus-Projekt Erfurt mit vielfältigen Angeboten stark. Unter dem Motto „Gehen – Treffen – Helfen“ machen die Mitarbeiter Haus- und Krankenbesuche, begleiten Sterbende und bieten Sozialberatung an.

Ziehung der Lose vom 1. bis 24. Dezember mit Gewinnchancen

„Der besondere Adventskalender“ bietet für 5 Euro eine Möglichkeit, genau diese wertvolle Arbeit zu unterstützen, denn sämtliche Verkaufserlöse kommen dem Streetwork-Bereich zugute, informiert Anne Hälsig vom Team des Jesus-Projekts. Zeitgleich können die Käufer der Kalender sogar auf einen von 85 tollen Gewinnen hoffen.

Jeder Adventskalender ist mit einer einzigartigen Losnummer versehen. Bei der Ziehung der Lose, vom 1. bis zum 24. Dezember erfahren die Käufer auf der Internetseite www.jesus-projekt-erfurt.de, ob sie einen von den zahlreichen Preisen gewonnen haben.

Preise bis 31. Januar gegen Vorlage des Kalenders abzuholen

Das Spektrum der Gewinne ist dabei sehr vielfältig und reicht von Hundesalon-Gutscheinen über Bücher, Spiele, Restaurantgutscheine und vieles mehr bis hin zu Gutscheinen für den Besuch des Tropical Islands.

Der Gesamtwert der Preise liegt bei über 3000 Euro. Die glücklichen Gewinner können dann bis zum 31. Januar 2022 ihren Preis gegen Vorlage des Kalenders im Begegnungszentrum „Anders“ am Alfred-Delp-Ring 77-78 abholen.

Mehrere Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet führen Kalender

Interessierte können diesen besonderen Adventskalender in folgenden Erfurter Verkaufsstellen beziehen: Jesus-Projekt Erfurt e.V. (Begegnungszentrum „Anders); Kirchenladen am Dom, Landmarkt Erfurt (Bioladen, Café und Bistro) in der Magdeburger Allee; Apotheke am Zoopark, BeAwi KreativCafé, Schmuckdesign Detail; Zucker und Zimt sowie in der Contineo Buchhandlung.