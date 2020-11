Erfurt: Geschichte auf 4,5 Kilometern

Wenn die eigene Stasiakte vor ihnen liegt, sind die Besucher des Stasi-Unterlagenarchivs auf dem Petersberg auch nach drei Jahrzehnten nach der Wende noch aufgewühlt. Der Blick in das Privat- und Familienleben kann in der sensiblen Situation viele Emotionen auslösen, aber in einigen Fällen vielleicht auch beruhigen: „Die Menschen müssen teilweise von Vorgesetzten, Freunden und Familienmitgliedern lesen, von denen sie bespitzelt wurden. Das ist sehr enttäuschend und schockierend. Es gibt aber auch Besucher, die sehr erleichtert sind, weil sich ein Verdacht nicht bestätigt und die glücklich sind, dass sich nichts finden lässt“, so Alrun Tauché. Generell gehe es in beiden Situationen vor allem um Klarheit und die Möglichkeit, einen Schlussstrich unter diesen Teil der persönlichen Geschichte ziehen zu können, wie die Leiterin des Archivs schildert.

Mitarbeiter zeigen Einfühlungsvermögen

Dabei spielen die erfahrenen Mitarbeiter der Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU) eine wichtige Rolle, indem sie sich Zeit für die Antragssteller nehmen und in Vor- und Nachgesprächen wichtige Sachverhalte aus den Akten erklären und für die Besucher verständlich machen. Dabei sind die Mitarbeiter über die Jahre so erfahren, dass sie gut damit umgehen können, wenn es mal belastend wird: „Man wächst mit der Arbeit auch die schweren Themen hinein und bekommt Weiterbildungen und Schulungen. Bei uns tauschen sich die Mitarbeiter untereinander aus und können sich gegenseitig auffangen, wenn es mal schwer ist. Das funktioniert auch sehr gut“, so die Leiterin des BStU auf dem Petersberg.

Ein Blick zurück in die Zeit vor 30 Jahren: Nach zunächst gelöster, vielleicht sogar euphorischer Gefühlslage nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik folgte bei vielen Bürgern aus den neuen Bundesländern eine gewisse Ernüchterung. Dabei spielten die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen eine Rolle, die nahezu Jeden betrafen. Aber auch ganz im Privaten stellte sich für viele Menschen die Frage, ob und in welcher Weise man vom Staat beobachtet und ausspioniert wurde. Allein im Stasi-Unterlagen-Archiv für den ehemaligen Bezirk Erfurt lagern 4,5 laufende Aktenkilometer, die sich in den Jahren 1945 bis 1990 bei der Stasi angesammelt haben.

Der technische Fortschritt schont die Akten

„In Erfurt gibt es seit 1992 bis heute mehr als 250.000 Anträge auf Akteneinsicht“, weiß Tauché. Jedoch könne nicht beziffert werden, von wie vielen Personen dort Dokumente lagern. „Es gibt 1,7 Millionen Karteikarten, die für uns ein wichtiges Findmittel sind, aber auch über 50.000 Fotos und Negative und sehr viele verschiedene Arten von Dokumenten, die einzelnen Personen zugeordnet werden.“

In den vergangenen 30 Jahren hat sich in der Aufbewahrung, Verwaltung und Erschließung der Akten natürlich einiges getan: „Allein durch den technischen Fortschritt hat sich unsere Arbeit in der Erschließung der Akten verändert. Es wurden Datenbanken eingeführt, die natürlich eine große Erleichterung in der täglichen Arbeit sind. Und vor allem ist die digitale Erschließung besonders wichtig geworden, da die Akten auf diese Weise geschont werden, weil sie nicht mehr durch die Hände der Mitarbeiter gehen. Das betrifft auch die Akten, die für Medien- und Forschungszwecke häufig benötigt werden.

Kniffelig ist auch der Umgang mit den vorhandenen Film- und Tondokumenten des Archivs: Denn um die Dateien auf den teils veralteten und nicht mehr üblichen Datenträgern zu sichern, spielt die Technik ebenfalls eine wichtige Rolle, um alle Aufnahmen in den aktuell abspielbaren Formaten zu erhalten. Diese werden allerdings nicht in Erfurt, sondern im Archiv in Berlin aufbewahrt.

Veranstaltungsformate und Ausstellungen des Hauses werden gut genutzt

Schon zeitig war die BStU-Außenstelle in Erfurt aber mehr als ein reines Archiv. Seit 1996 haben mehr als 85.000 Besucher das Informations- und Dokumentationszentrum des Hauses besucht und sich in Ausstellungen, Rundgängen, Führungen und Vorträgen zum Aufbau des Ministeriums für Staatssicherheit für die Aktenbestände, die Zersetzungsmaßnahmen und viele weitere Themen interessiert. „Wir sind auch jedes Mal beim Tag der Archive, der Langen Nacht der Museen und den Denkmaltagen dabei. Da ist die Resonanz immer groß, was uns sehr freut“. Einmal im Quartal berichten die Mitarbeiter oder Forscher in einer „Akte Spezial“ über besondere Fälle aus dem Archiv, wobei die Themen breitgefächert vom RWE über das Andreasviertel, die Evangelische Kirche und sogar Besuchen von Peter Maffay in der DDR reichen.

„Es war sehr wichtig, uns als Behörde zu gründen und als Spezialarchiv mit einem eigenen Gesetz zu arbeiten. Das wichtige Ziel ist es nach wie vor, Betroffenen helfen zu können, ihre drängenden Fragen an die Zeit vor 30 Jahren beantworten zu können“, so die Leiterin des Archivs.