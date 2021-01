Erfurt. Die Freundin der Familie will helfen und veranlasst, dass ein Spendenkonto bei einem Erfurter Verein eingerichtet ist.

Erfurt: Halbwaisen sind in finanzieller Not

Ganz privat angestoßen hat die Erfurterin Yvonne Neichel die finanzielle Unterstützung für eine Familie, mit der sie sehr eng befreundet ist und die mit einem schweren Schicksalsschlag klarkommen muss: Mitten aus dem Leben gerissen wurde eine vierfache Mutter im Alter von 46 Jahren vor zwei Wochen.

Ohne einen vorherigen Krankheitsverlauf und ohne Anzeichen starb sie ganz plötzlich. Sie war alleinerziehend, drei Söhne im Alter von 18, 16 und zehn Jahren wohnten noch bei ihr zu Hause. Die Älteste ist 23 und hat schon eine eigene kleine Familie.

Der Schicksalsschlag bewegt Yvonne Neichel ganz besonders. Dazu kommt noch, dass die Beerdigungskosten nicht komplett abgedeckt sind und für den Umzug der drei Söhne, die jetzt bei ihrem leiblichen Vater leben, auch nichts auf der hohen Kante liegt. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Frank Neichel hat sie für ein Spendenkonto gesorgt, welches der Erfurter Verein MitMenschen eingerichtet hat.

In sozialen Netzwerken und im Freundeskreis haben die beiden zudem schon viele Menschen von der Aktion informiert. „Den Verein MitMenschen habe ich bei der Suche im Internet gefunden“, erklärt Yvonne Neichel, die froh über professionelle Unterstützung ist, die zudem ganz schnell vonstatten ging.

Auf etwa 1600 Euro Beerdigungskosten ist die Familie sitzengeblieben. „Die Schulden lasten auf der ältesten Tochter, die kein Geld übrig hat. Die Verstorbene und ihre Kinder lebten am Existenzminimum, der Vater der Kinder kann auch nichts beisteuern“, erklärt Yvonne Neichel. Sie will unbedingt helfen und hofft auf die Spendenbereitschaft der Erfurter. Die Betroffenen sind froh und dankbar, dass sich jemand so für sie einsetzt.

Folgende Bankverbindung kann für Spenden an die Familie ab sofort genutzt werden: MitMenschen e.V. (Kontoinhaber), IBAN: DE93 8602 0500 0003 5171 02BIC: BFSWDE33LPZ,Bank für Sozialwirtschaft, Verwendungszweck: „Spende Familie Bousedra“.