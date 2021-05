Erfurt hat deutlich weniger Mittel für Investitionen

Erfurt. Der Haushaltsentwurf sieht weiteren Rückgang in den Folgejahren vor. Die Verwaltungsausgaben steigen hingegen.

Erfurt tritt auf die Investitionsbremse. Der Haushaltsentwurf sieht für dieses Jahr Vermögensausgaben von rund 150 Millionen Euro vor, von denen 40 Millionen noch Rechnungen aus erledigten Buga-Aufgaben entsprechen.

Die tatsächlich neuen Bauvorhaben betreffen vor allem Schulen, Kitas und den Breitbandausbau. Berücksichtigt werden zudem die neue Leitstelle, der Bastionskronenpfad auf dem Petersberg, das in Bau befindliche Promenadendeck und das Feuerwehr-Gerätehaus in Ilversgehofen.

Der Straßenbau konzentriert sich auf die Brücken der Warschauer Straße und der Nordhäuser Straße, verzeichnet insgesamt aber einen massiven Rückgang. „Irgendwo müssen wir kürzen“, sagt Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD).

32 Millionen Euro fließen in den Schulbau

Zwölf Schulen kommen mit größeren Maßnahmen im Haushaltsentwurf vor. Insgesamt sollen 32,1 Millionen Euro in die Schulen gesteckt werden. Der Breitbandausbau der „weißen Flecken“ soll ebenfalls die Schulen bevorzugt berücksichtigen. Für kommunale Kitas sind 4,7 Millionen Euro, als Zuschuss für Kitas freier Träger weitere 3,4 Millionen Euro eingeplant.

Für das Modellvorhaben zum Stadtumbau Südost werden im ersten Jahr 1,4 Millionen Euro bereitgestellt. Das 50-Millionen-Programm, das maßgeblich durch den Bund finanziert wird, gilt im Bereich der Stadtentwicklung als Nachfolger der Bundesgartenschau.

Im Vorjahr standen noch über 203 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. In diesem Jahr sei der Ansatz zwar deutlich geringer, aber auch deutlich realistischer, meint Linnert: In den vergangenen Jahren hätten viele Vorhaben ihren Weg in den Haushalt gefunden, deren Umsetzung von Beginn an fraglich gewesen sei und die dann auch nicht umgesetzt werden konnten, obwohl das Geld vorhanden war.

Bis 2024 sieht der Haushaltsentwurf allerdings einen weiteren Rückgang auf die Hälfte des diesjährigen Investitionsvolumens vor. Grund seien die finanziellen Zwänge. „Wir sind bald nicht mehr in der Lage, Fördermittel gegenzufinanzieren“, sagt der Finanzdezernent. Einen Ausweg biete nur das mit einer Aufgabenkritik verbundene Sparen bei Standards und freiwilligen Aufgaben oder die Erhöhung der Einnahmen.

Finanziert wird der Vermögenshaushalt aus Fördergeldern, Krediten, Grundstücksverkäufen und Beiträgen. 18 Millionen Euro sollen aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

Verwaltungshaushalt wächst weiter an

Im Gegensatz zum Vermögenshaushalt ist dieser Verwaltungshaushalt weiter angewachsen – um 27 Millionen auf 751 Millionen Euro. Ein Grund ist laut Steffen Linnert die Steigerung der Sozialausgaben, wie die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, die Hilfen zur Erziehung und die Hilfen zur Pflege.

Auch die Personalausgaben wachsen weiter, etwa durch mehr Stellen in Kitas und bei der Feuerwehr. Dennoch seien in der Verwaltung knapp 15 Prozent der Stellen nicht besetzt. Die Zuschüsse für kulturelle und soziale Vereine und Verbände lägen auf Vorjahresniveau.

Die Einnahmesituation sei trotz Corona relativ stabil, vor allem dank der Zuschüsse. „Der Freistaat hat schnell und unkompliziert reagiert“, meint Linnert. Die Aufstockung des Bundeszuschusses bei den Kosten der Unterkunft helfe ebenfalls.

Gleichwohl stecken im Haushaltsentwurf Risiken. Zu finden sind sie etwa bei den Eigenbetrieben wie Zoo, Theater, Arena oder Erfurter Bahn, die unter Corona hohe Einnahmeverluste erleiden. Zudem ist nicht klar, wie die Wirtschaft aus der Krise kommt und wie die künftigen Zuschüsse aussehen werden.

„Im Augenblick bräuchten wir kein Haushaltssicherungskonzept“, sagt Linnert. „Aber wir müssen uns über die laufenden Ausgaben Gedanken machen, weil wir drastisch im investiven Bereich zurückgehen.“