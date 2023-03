Erfurt hat ein ganz neues kunterbuntes Abenteuerland

Erfurt. In der Robert-Koch-Straße wurde am Donnerstag Erfurts neuester Kinderspielplatz eröffnet.

Die triste Sandspielfläche ist verschwunden, die in die Jahre gekommenen Gehwegplatten und Bänke sind entsorgt. Die Kinder im Erfurter Süden dürfen sich über einen neuen Spielplatz freuen. Die Anlage in der Robert-Koch-Straße/Ecke Semmelweisstraße wurde inklusiv gestaltet und ist so zum Begegnungsort geworden, an dem Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und aller Altersgruppen gemeinsam spielen können. Entstanden ist eine große Spielanlage mit Kletter- und Balancierelementen, einer Rutsche sowie Sandspielflächen. Für die ganz Kleinen gibt es außerdem eine Mini-Rutsche, Backtische und einen Mini-Schwinger. In der von Aischa Vogel geplanten Anlage dominieren Schwarz und ein leuchtendes Orange. Der Kontrast soll die Orientierung für Kinder mit Sehbeeinträchtigung ermöglichen. Gebaut wurde von Juli 2022 bis März 2023. Die Kosten liegen bei 377.000 Euro, davon kamen 30.000 Euro als Spende von der Initiative „Bella“.