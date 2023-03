Erfurt hat einen neuen Schnellimbiss: Mutti freut sich über Kloßpommes

Der Imbiss „Mutti freut sich“ hat in der Erfurter Bahnhofstraße eröffnet. Robert Menke (links) und Julian Rast haben Thüringer Burger und Kloßpommes im Angebot.

Erfurt. Am Erfurter Hauptbahnhof gibt es jetzt einen Imbiss mit regionalen Produkten.

Große Freude, nicht nur bei Mutti, sondern auch bei Robert Menke (links) und Julian Rast zur Eröffnung des neuen Schnellrestaurants am Bahnhof. Wo früher der Duft von Grillhähnchen an den Haltestellen der Straßenbahn den Hunger weckte, werden heute im „Mutti freut sich“ Kloßpommes, Gulasch zum Mitnehmen und Thüringer Burger von den beiden Köchen zubereitet. Handgemacht aus regionalen Produkten, das hat sich das Team, das bisher mit einem Foodtruck in Deutschland unterwegs war und ist, auf die Fahnen geschrieben.