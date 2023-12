Erfurt hat jetzt einen Weihnachtsmarkt mehr

Philipp Keith steht auf dem Handwerker-Weihnachtsmarkt am Stand des Deutschen Bratwurstmuseums.

Erfurt Das neue Angebot findet sich am Erfurter Fischmarkt. Am Donnerstag wurde eröffnet.

Die Anzahl und Fläche der Weihnachtsmärkte in Erfurt wird immer größer. Am Donnerstag hat im Innenhof der Handwerkskammer am Fischmarkt der Weihnachtsmarkt des Thüringer Handwerks eröffnet.

Die Besucher erwarten auf dem Markt allerhand Genussmomente und Geschenkideen für das Weihnachtsfest. Das breite Angebot an kunsthandwerklichen Produkten reicht nach Angaben der Handwerkskammer Erfurt von Schmuck bis hin zu Holz- und Drechselarbeiten sowie Filz- und Wollerzeugnissen.

Chorauftritte als künstlerische Höhepunkte

Der Handwerkermarkt wird vom Verein zur Förderung des Thüringer Handwerks e.V. in enger Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Erfurt auf die Beine gestellt. Als kulturelle Höhepunkte sind Auftritte des Erfurter Männerchors 1890 und des Posaunenchors des Kirchenkreisamtes Erfurt angekündigt.

Der Markt ist zwischen 7. und 17. Dezember jeweils donnerstags bis sonntags ab 12 Uhr geöffnet. Donnerstags und sonntags endet der Markt 18 Uhr, freitags und samstags 20 Uhr.