Erfurt historisch: Führung im Haus Dacheröden

Führungen im Haus Dacheröden ermöglichen Einblicke in die reiche Geschichte des Gebäudes.

Erfurt. Nicht nur für Touristen interessant ist das Haus Dacheröden am Anger. Am Samstag gibt es dort eine Führung durch die Historie.

Kurmainzer Statthalter oder ein dichtender Historiker, der ein Eheversprechen gibt, eine Unternehmerfamilie, die mit Wirkwaren reich und zum großen Mäzen der Stadt wird oder einfach nur profaner Lagerraum – die Geschichte des Hauses Dacheröden am Erfurter Anger blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Nach umfangreichen Baumaßnahmen brannte der Dachstuhl kurz vor der Wiedereröffnung des Hauses im August 2006 vollständig aus. Mit der Sanierung ist es gelungen, einen einmaligen Ort der Geschichte zu bewahren und das Haus als einzigartigen Kulturraum zu öffnen. Am Samstag, 3. Dezember, besteht die Chance, mehr darüber zu erfahren. Die Gästeführung dauert etwa eine Stunde. Start und Treffpunkt ist um 11 Uhr die Geschäftsstelle in der 1. Etage im Haus Dacheröden. Anmeldungen unter kontakt@dacheroeden.de oder telefonisch unter 0361/644 123 75.