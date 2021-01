Erfurt hofft auf Fördergeld für drei neue Kitas

Für die im Bau befindliche Kita in den Andreas-Gärten auf dem Petersberg in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe sind Fördermittel beantragt worden.

Für den Bau von drei neuen Kindergärten hofft die Stadt Erfurt auf Unterstützung vom Land. Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke (Linke) hat Ende Dezember mehrere Förderanträge unterschrieben, die neben den drei Neubauten auch mehrere Sanierungen betreffen. Die erhoffte Gesamtsumme beträgt knapp drei Millionen Euro.

Bei den neuen Kitas handelt es sich um die in Bau befindlichen Andreas-Gärten auf dem Petersberg in Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe, um eine deutsch-französische Sprach-Kita in Daberstedt, die von der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit gebaut und von der JUL gGmbH betrieben werden soll, sowie um eine neue Kita am Ringelberg in Trägerschaft der St. Martin gGmbH. Zusammen sollen 338 neue Betreuungsplätze entstehen.

Ein Teil des Geldes ist zudem für die Unterstützung bei Sanierungen mehrerer Kindergärten vorgesehen. 561 Betreuungsplätze wären von den Maßnahmen betroffen.

Die zur Förderung beantragten Neubauten entsprechen einem Stadtratsbeschluss zum Ausbau von Kita-Plätzen. Hofmann-Domke hofft, dass die Gelder auch bewilligt werden.

„Mit Beschluss des Landeshaushaltes wird sich zeigen, welche Haushaltsmittel der Freistaat im kommenden Jahr für die Förderung von Neubauprojekten und zur Sanierung bestehender Einrichtungen zur Verfügung stellen wird“, sagt die Sozialdezernentin, die auch Bürgermeisterin ist. „Dem Land ist die prekäre Situation der Landeshauptstadt bekannt, daher hoffen wir auf die Unterstützung.“

Auf die Frage, was bei einem Ausbleiben der Fördergelder passiert, antwortet Hofmann-Domke ausweichend. „Gemeinsam mit dem Stadtrat und den Trägern der Projekte müssen die Entscheidungen für den städtischen Haushalt 2021 vorbereitet werden“, meinte sie nur.

Sobald die Finanzierung aber gesichert sei, könnten die Ausschreibungen beginnen. Die tatsächlichen Bauzeiträume hingen allerdings auch von den Baufirmen ab. „Je schneller die Maßnahmen umgesetzt werden, umso besser“, meint Hofmann-Domke.