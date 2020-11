Erfurt: Im Haushalt fehlen 50 Millionen Euro

Einen Haushaltsplanentwurf für 2021 will Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Anfang 2021 in das Abstimmungsverfahren einbringen. Aktuell klaffe noch ein Loch von etwa 50 Millionen Euro, das auch daher rühre, dass alle städtischen Abteilungen zunächst ihre Wünsche aufgelistet hätten, wie in den Vorjahren auch zu Beginn des Verfahrens.

Ohnehin werde es kompliziert, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen: Er rechne coronabedingt mit dramatischen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer, so Bausewein. Gelänge es anderen Städten früher einen ausgeglichenen Entwurf vorzulegen, so könne dies allenfalls gelingen, indem mit Fantasie-Einnahmen gerechnet werde.

Die Verwaltung könne zwei Jahre auch ohne beschlossenen Haushalt weiter ihren Aufgaben nachkommen, so Bausewein. Wichtig sei ein Beschluss aber wegen der sogenannten freiwilligen Leistungen: Deren Empfänger, insbesondere im Kulturbereich, seien auf verlässliche Zuweisungen angewiesen.