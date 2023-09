Am Benediktsplatz 1 befindet sich ein mittelalterlicher Steinbau. Das Steinerne Haus hat viele versteckte Geschichten.

Erfurt liest Erfurt im Mittelalter: In Kellern und Schriften versteckte Geschichten

Das Spuren jüdischen Leben im Mittelalter verhalfen Erfurt zum Welterbe-Status. Zahlreiche Schriften erzählen anschaulich diese Geschichte.

Nun ist es endlich geschafft: Erfurt ist Welterbe-Stadt. Mit der Synagoge, der Mikwe und dem Steinernen Haus hat es die Stadt am 17. September 2023 auf der Hauptversammlung der Unesco-Welterbekommision auf die Welterbeliste geschafft.

Viele Jahre intensiver Forschung sind diesem bedeutenden Ereignis vorausgegangen. Aus dieser Forschungsarbeit sind drei umfangreiche Schriftenreihen entstanden, die die Forschungsergebnisse aus den Bereichen jüdisches Leben im Mittelalter in Erfurt, dem Fund des jüdischen Schatzes und der jüdischen Architektur und Kultur zusammenfassen und sichtbar machen.

Das ist zum Ersten die Reihe „Erfurter Schriften zur jüdischen Geschichte“, herausgegeben von Maria Stürzebecher und Claudia D. Bergmann im Auftrag der Landeshauptstadt Erfurt mit sechs Bänden. Diese beschäftigen sich unter anderem mit den Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof.

Bändeweise erhellende Literatur

Ebenfalls von der Landeshauptstadt Erfurt herausgegeben wurde die Schriftenreihe „Jüdisches Leben Erfurt“. Diese sechs Bänden beinhalten beispielsweise Themen wie dem Toraschreiber und alten jüdischen Handschriften.

Die dritte Reihe „Die mittelalterliche jüdische Kultur in Erfurt“ wurde herausgegeben vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und in deren vier Bänden geht es überwiegend um den Fund des bedeutenden jüdischen Schatzes mit dem berühmten Hochzeitsring.

Alle Bände dieser Reihen und noch viel mehr Literatur zum mittelalterlichen und heutigen jüdischen Leben in Erfurt und Thüringen kann man in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt am Domplatz ausleihen oder einsehen.

Susanne Nowak ist Diplombibliothekarin in der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt.